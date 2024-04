Sénégal: Gouvernement au pays: Le Top départ !

On l’attendait, c’est fait. Le premier gouvernement du Sénégal de l’ère Bassirou Diomaye Faye, conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu son premier conseil des ministres ce 09 Avril 2024, à la veille de la fête de Korité qui marque la fin du mois de ramadan.

En revanche, ce qui a un peu déjoué les pronostics et surtout certains calendriers de passation de service entre ministres, rendus publics à travers les médias et les réseaux sociaux, c’est bien la date choisie pour sa tenue, qui n’est plus le mercredi mais le jeudi. Au temps du Président Abdou Diouf c’était également le mardi que se tenait la réunion du conseil des ministres.

Il faut y voir un signe intéressant pour le nouvel attelage gouvernemental de prendre le taureau par les cornes, et de mener concomitamment cette opération absolument obligatoire en république et aussi le démarrage des travaux, car il y a vraiment Urgence.

Il faut noter que dans l’ensemble, seul le premier Ministre et le ministre de l’intérieur ont finalement fait leur passation le lundi 08 Avril, pour le reste ce sera certainement dans la seconde partie de la semaine.

Il y'a urgence car le temps presse. Le premier Ministre doit faire sa déclaration de politique générale dans les 3 mois qui viennent, même si en pratique il n’y a pas une obligation légale expresse, il est fortement souhaité qu’il le fasse dans ce délai si tant est que la logique de rupture qu’il veut imprimer à son mandat garde encore son sens. Ce passage devant l’Assemblée nationale est du point de vue politique crucial, car donnera une lecture du comportement de l’Assemblée nationale dans laquelle le pouvoir en place n’a pas la majorité absolue.

Ce premier test match va donner un avant-goût du déroulé normal ou non de l’agenda de réforme que le régime actuel entend mener à son terme dans le court terme, par la voie législative.

Il s’y ajoute que le président de la République a fait de la souveraineté alimentaire une de ses « priorités les plus élevées ». Or on est à quelques semaines du démarrage de l’hivernage, et déjà les interpellations des agriculteurs fusent de partout, concernant le dispositif des semences et autres intrants agricoles, qui ne sont pas encore disponibles, et pour lesquels le Président Diomaye Faye a promis la plus grande transparence en ce qui concerne la distribution.

L’Université fermée pendant 8 mois et qui tarde à se relancer, sans compter la question du pouvoir d’achat des sénégalais complètement érodé, et au sujet duquel des mesures fortes sont attendues, sont entre autres priorités « urgente ».

Il ya donc fort à parier que ce premier conseil des ministres va embrayer sur la définition des orientations stratégiques à travers les lettres de mission des ministres, mais aussi et surtout procéder à la répartition des services entre les différents ministères, dès lors que les attributions et les dénominations ont changé. Chaque ministre aura donc une claire visibilité sur son champ de compétence, et qui sait peut d’ores et déjà confectionner son cabinet et se mettre au travail, surtout pour ceux dont la dénomination et le contenu du département n’a pas changé.

Tout cela pour dire que le temps est compté, le délai de grâce sera écourté, du fait que l’évaluation des ressources budgétaires sera au cœur de l’activité gouvernementale dans les prochaines semaines. Il est presque certain qu’en cette période de l’année, les ressources sont sérieusement entamées et qu’il est fort probable que le gouvernement aille vers une loi de finance rectificative. La coopération du parlement majoritairement du côté de l’actuelle opposition, ne sera pas de trop, ce qui augure néanmoins de bons débats.