Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Avril 2024

Sénégal : Gouvernance - Le Président ordonne un vaste état des lieux économique

Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a demandé mardi à son Premier ministre Ousmane Sonko un vaste état des lieux de la situation économique et financière et d'élaborer un plan d'action, selon un communiqué. M. Faye, investi début avril après son éclatante victoire à la présidentielle sur la promesse de changer le système, a demandé à M. Sonko de « procéder à une revue générale des programmes et projets", de dresser "la situation générale des finances publiques », de la coopération internationale et des partenariats public-privé, indique un communiqué publié après le premier conseil des ministres du nouveau pouvoir. M. Faye a par ailleurs demandé au gouvernement de « finaliser, avant la fin du mois d’avril 2024, le plan d’actions du gouvernement, avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés », suivant le programme avec lequel il a remporté l'élection. Il a aussi donné pour instruction d'"engager, sans délai, avec le secteur privé (national notamment), la mise en œuvre d’une politique hardie de relance de l’économie nationale". M. Faye a dit devant les ministres avoir été élu en vue d'une « rupture en profondeur » et d'une « transformation du système à tous les niveaux de la vie économique et sociale ». (Source : adakar.com)

Mali : Fin de la transition - « L’alliance du 31 mars » organise la riposte

Nombreux sont les observateurs de la situation au Mali qui scrutent de près l’annonce faite le 6 avril 2024, au siège du parti Néma à Bamako, de la réunion de ‘’L’alliance du 31 mars‘’ prévue pour le 11 avril 2024, pour porter la coalition politique anti-junte sur les fonts baptismaux et la doter d’organes opérationnels. Parce que ce groupement politique semble être la réponse de l’opposition politique à la tentative de démantèlement dont elle a fait l’objet par les autorités de Bamako. Puisque la Coalition des mouvements de soutien à l’imam Mahamoud Dicko (Cmas) et l’Association des élèves et étudiants du Mali (Aeem), fer de lance de la contestation, ont récemment été dissoutes.( Source :fratmat.info)

Burkina Faso : Consommation- Suspension temporaire de l’importation de la farine de blé

Le ministère burkinabè du Développement Industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises a annoncé mardi la suspension de l'importation de la farine de blé vers le Burkina Faso. Serge Poda, ministre du Développement Industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, a expliqué dans un communiqué que cette mesure entrait dans le cadre de l'assainissement du marché des produits de grande consommation. Par conséquent, l'importation de la farine de blé étant soumise à une Autorisation spéciale d'importation (ASI), la délivrance des ASI de la farine de blé est aussi suspendue. Dans le cadre de la campagne agricole lancée pour lutter contre l'insécurité alimentaire par les autorités de la transition, plusieurs variétés de blé sont cultivées au Burkina Faso, avec objectif de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'importation, qui vient principalement de la France et de la Russie. (Source : aouaga.com)

Togo : Réforme constitutionnelle - Trois journées de manifestations contre

Les députés togolais ont entamé lundi une « tournée d'information et d'écoute des populations » sur la nouvelle constitution, texte qui suscite une forte tension politique dans le pays depuis son adoption fin mars. Cette réforme qui vise à faire passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire est contestée par l'opposition et par la société civile, qui la qualifient de « coup d'Etat constitutionnel » et y voient une manœuvre du président pour se maintenir au pouvoir Devant le tollé provoqué par l'adoption surprise de la nouvelle Constitution par les députés le 25 mars, le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 à la suite de son père qui a passé près de 38 ans à la tête de l'Etat, a demandé que le texte soit examiné à nouveau à l'Assemblée et a décidé de reporter les élections législatives et régionales prévues le 20 avril, sans fixer de nouvelle date .A la suite de cette annonce, l'opposition et la société civile ont appelé à trois journées de manifestations les 11, 12 et 13 avril. Lundi après-midi, huit députés ont rencontré les chefs traditionnels de deux préfectures de Lomé pour vanter les mérites du nouveau texte constitutionnel, coup d'envoi d'une tournée d'information dans tout le pays qui durera plusieurs jours. (Source : alome.com)

Rca : Retour des réfugiés en Centrafrique - « Les hommes armés ont tout volé»

Suite de notre série de reportages sur les Centrafricains de retour dans leur pays, alors que le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) veut faire revenir chez eux 300 000 réfugiés d’ici à 2028. Ils sont déjà plus de 36 000 à avoir emprunté le chemin du retour. Si certains sont heureux d’être revenus chez eux, d’autres sont inquiets parce qu’ils ont tout perdu.De notre envoyé spécial à Baoro, L’air égaré, Aïssatou Adamou est assise sur un amas de briques en argile. Autour d’elle, de hautes herbes et des pièces de charpentes éparpillées, en partie détruites par les termites. Cette femme d’une trentaine d’années ne reconnaît plus sa maison. « Mon père a survécu mais ma mère a été tuée. J’ai fui très loin avec mes petits frères et sœurs. Mon père est encore au Cameroun. Je suis revenue dans l’espoir de reconstruire une nouvelle vie, mais ce que je viens de découvrir ressemble à un coup de couteau en plein cœur. Ma famille a vraiment besoin d’aide », déplore-t-elle. Le temps est à l’urgence et la question de la reconstruction s’impose à tout le monde. (Source : abangui.com)

Cote d’Ivoire : Inondation du tunnel d’Abobo - Le ministère appelle les populations à éviter de boucher les systèmes d’évacuation d’eau

Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédé Kouakou Koffi, a appelé, le 09 avril 2024 à Abidjan, les populations à un comportement citoyen et à éviter de jeter les ordures dans les systèmes d’évacuation d’eau.ll a lancé cet appel lors de sa visite terrain à la suite de l’inondation du tunnel de la commune d'Abobo, le lundi 08 avril 2024, en présence de la présidente du Sénat, par ailleurs maire d’Abobo, Kandia Camara. « Nous étions tous surpris que le Tunnel d’Abobo qui a été provisoirement ouvert à la circulation à la veille de la Can 2023 ait été inondé. Il a été prévu sur cette infrastructure un système d’assainissement. C’est le lieu d’inviter les populations à éviter de jeter des ordures dans les systèmes d’évacuation d’eau », a indiqué Amédé Kouakou Koffi. Selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, cette visite a permis de débarrasser tout le système de drainage des ordures, de nettoyer et de curer les caniveaux. Source : allafrica.com)

Guinée : Fourniture d’électricité - Malgré les délestages, le pays renonce au projet de centrale thermique flottante

Une centrale thermique flottante avait pourtant été annoncée par le gouvernement pour soutenir la desserte en courant. Mais d'après les informations de Rfi, cette option a finalement été rejetée.Selon le confrère, la Guinée renoue avec les délestages. Déjà affecté par le manque de mazout suite à l'explosion du principal dépôt d'hydrocarbures en décembre, le pays rencontre des problèmes au sein de ses installations et équipements de fourniture d'énergie. Ce week-end, une quarantaine de quartiers de Conakry a été plongée dans le noir après un incendie à la centrale électrique de la capitale et la rupture d'un câble haute tension, selon les explications de l'entreprise d'État Électricité de Guinée (Edg). (Source : Rfi)

Niger : 1ère réunion du comité Directeur de la BAD- Le Premier Ministre Lamine Zeine participe

Le Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances, M. Mahaman Lamine Zeine a participé, ce lundi 8 Avril 2024 par Visio conférence, à la première réunion du comité Directeur de la Banque Africaine de Développement (BAD). L’objectif de cette première réunion est de préparer l’élection du nouveau Président de la Bad. Plusieurs points sont inscrits à l’ordre du jour de cette réunion, à savoir la date de l’élection qui aura lieu en Mai 2025 ; le dépôt des candidatures qui sera ouvert le 1er juillet 2024 et enfin la mise à jour du système de vote électronique déjà utilisé en 2020 pour l’élection du Président. Rappelons que la Banque africaine de développement (BAD) est une institution financière multinationale de développement, établie dans le but de contribuer au développement et au progrès social des États africains. La BAD, dont le siège est à Abidjan, a été fondée en 1964. (Source :aniamey.com)