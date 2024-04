Afrique: Les agentes et agents de santé communautaires comblent les lacunes

Les agentes et agents de santé communautaires sont au coeur de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Ils sont essentiels à la création de systèmes de santé résilients capables de répondre aux nouvelles menaces sanitaires et de fournir des soins de santé à tous et toutes.

Le Fonds mondial a investi plus de 1,5 milliard de dollars US en faveur des agentes et agents de santé communautaires depuis 2020 et investira 900 millions de dollars US de plus au cours des trois prochaines années.

Pour marquer cette semaine mondiale dédiée aux agentes et agents de santé, nous discutons avec les agentes et agents de santé communautaires des difficultés et de l'impact de leur travail primordial.

Pourquoi avez-vous décidé de devenir agent de santé communautaire ?

Dans mon travail, je m'investis directement auprès de personnes souvent marginalisées qui ont besoin d'aide. Par mon expérience de vie avec le VIH, j'ai été personnellement confronté aux difficultés que rencontrent ces personnes.

La stigmatisation qui entoure le VIH/sida peut pousser à un isolement incroyable. En offrant une oreille attentive, de l'empathie et des encouragements, j'espère créer un endroit sûr où les personnes se sentent comprises et soutenues.

Au-delà de la prise en charge du VIH, je fais le lien entre ces personnes et les services essentiels. Qu'il s'agisse de leur faciliter l'accès aux soins de santé primaires, aux services de santé mentale ou aux programmes d'aide sociale, je m'efforce de répondre à tous les besoins de ces personnes, et c'est extrêmement enrichissant.

Pouvez-vous expliquer l'impact de votre travail sur la communauté ?

Les agentes et agents de santé communautaires sont là pour combler le fossé qui sépare les établissements de soins de santé et les communautés. Ils ou elles comprennent parfaitement les cultures, les langues et les traditions locales, et ont souvent une connaissance approfondie des communautés desservies.

Cela leur permet de créer de la confiance, des liens étroits et des relations riches avec les membres des communautés, de défendre leurs besoins en matière de santé, de sensibiliser sur les problèmes systémiques et de mobiliser les gens pour exiger un meilleur accès aux services de soins de santé.

Les agentes et agents de santé communautaires aident chacune et chacun à se responsabiliser et à s'autonomiser quant à sa santé.

Quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles vous êtes confronté ?

Je travaille à la clinique Kamwala de Lusaka, en Zambie, dans une région rurale isolée. En raison de l'inadaptation des infrastructures, par exemple des réseaux de transport et des systèmes de communication, il est très difficile d'atteindre les clients atteints de VIH et de tuberculose.

En outre, il manque des éducateurs pour les pairs et des assistants de traitement ayant les qualifications requises et travaillant dans ces régions. Il est donc essentiel de recruter de nouveaux agents et agentes de santé et de les conserver.

Les pratiques et croyances culturelles concernant le VIH et la tuberculose peuvent aussi s'avérer des obstacles. Le fait d'adapter les programmes d'éducation à la santé aux traditions et croyances locales tout en multipliant les informations précises sur ces maladies peut aider à promouvoir l'acceptation et l'investissement de la communauté.

La pauvreté, le chômage et l'insécurité alimentaire exacerbent l'impact du VIH et de la tuberculose. Les programmes d'aide sociale, les initiatives d'autonomisation économique et l'accès à des aliments nutritifs peuvent contribuer à régler ces problèmes.

Avez-vous une histoire ou un souvenir à nous raconter qui vous rappelle l'impact des agentes et agents de santé communautaires ?

J'ai eu le privilège d'accompagner psychologiquement une jeune femme nommée Natasha lorsqu'elle a découvert qu'elle était séropositive au VIH.

Quand Natasha est arrivée à la clinique, elle se sentait submergée, effrayée et son avenir lui semblait incertain. J'ai aidé Natasha à gérer ses émotions, à faire face à ses craintes et à comprendre que la séropositivité ne la définissait pas.

Natasha s'est convaincue que son diagnostic ne serait pas un obstacle à ses rêves. Avec l'aide de sa famille et de la clinique, Natasha a terminé sa scolarité puis a décidé de redonner à la communauté en devenant volontaire dans l'établissement de santé où elle avait été prise en charge et avait reçu du soutien.

En tant qu'assistante de traitement, Natasha apporte désormais des conseils et des encouragements à d'autres personnes nouvellement diagnostiquées, les accompagnant pas à pas dans leur cheminement vers l'acceptation et l'autonomisation.

En particulier, elle s'investit pleinement pour aider les femmes enceintes ayant récemment découvert leur séropositivité au VIH. En puisant dans sa propre expérience, elle offre à ces femmes un mélange unique d'empathie, de compréhension et d'espoir et les rassure sur le fait qu'elles ne sont pas seules.

L'histoire de Natasha rappelle avec force à quel point les agentes et agents de santé communautaires peuvent avoir un effet transformateur sur les individus et les communautés. Nous pouvons responsabiliser les autres pour qu'ils ou elles surmontent les difficultés, apprivoisent leur vérité et s'épanouissent malgré l'adversité.

De quelle aide avez-vous besoin pour faire votre travail correctement ?

Pour réussir, les agentes et agents de santé doivent suivre des formations continues, avoir des quantités suffisantes de produits médicaux, en particulier d'antirétroviraux, de médicaments contre la tuberculose, de trousses de dépistage et de matériel pédagogique, tout en bénéficiant d'une supervision régulière de la part de professionnels de santé expérimentés.

Par ailleurs, il peut être émotionnellement difficile de faire face au VIH et à la tuberculose pour les clients et les agentes et agents de santé. L'accès à un accompagnement psychologique et à des groupes de soutien par des pairs peut nous aider à faire face aux difficultés émotionnelles de notre travail et prévenir le burnout.

Partenaires et défenseurs peuvent soutenir les agentes et agents de santé communautaires en leur fournissant un financement fiable et régulier pour les fournitures essentielles, la formation, et les programmes de mentorat et d'engagement qui favorisent la confiance et la collaboration avec la communauté.

J'espère voir le jour où l'accès aux soins de santé de qualité ne sera pas déterminé par le statut socioéconomique d'une personne, par son emplacement géographique ou son état de santé, et où les agentes et agents de santé communautaires seront des membres estimés de l'équipe de soins.

J'espère voir des communautés en meilleure santé, plus résilientes, où chacune et chacun peut mener une vie digne et bien remplie, quelles que soient les circonstances.