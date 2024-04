Togo: Des députés en tournée pour promouvoir le projet de modification constitutionnelle

Des députés ont entamé lundi 8 avril un tour du pays pour informer les populations sur la révision constitutionnelle en cours. Une occasion de rencontrer les chefs traditionnels et les conseils municipaux. Notre correspondant a suivi l'étape de Tsévié avec les députés.

Près d'un millier de personnes sont venues à cette rencontre. Meïmounatou Ibrahima, vice-présidente de l'Assemblée nationale, plante le décor. Elle revient sur l'historique et les raisons de la proposition de loi de modification constitutionnelle : « Ce que les députés proposent, c'est un régime qui va vous apporter plus de stabilité, qui va permettre au gouvernement de s'occuper du quotidien et du bien-être des Togolais, qui va permettre aux hommes et femmes politiques de notre pays de se parler, de ne pas se regarder en chien de faïence. »

Dans une salle conquise à la cause du pouvoir, beaucoup de commentaires et peu de questions suivent les exposés. Puis une dame demande la parole : « On a voté à l'Assemblée, la majorité a gagné le vote, quel est le problème encore ? Nous sommes satisfaits, merci. »

Contre cette modification constitutionnelle, l'opposition poursuit sa lutte : « ça ne sert à rien de continuer sur cette piste » affirme Robert Yao Daté, président du Comité d'action pour le renouveau : « Le drame aujourd'hui, c'est que l'Assemblée nationale a décidé de faire le tour du Togo, je dirais pour faire du folklore. Il n'y a qu'une solution pour la situation aujourd'hui, c'est de retirer la loi, pour la paix sociale. »

La tournée des députés prend fin ce mercredi avec l'étape du Moyen Mono et du Haho.

Par ailleurs, on apprend ce mardi soir que les manifestations prévues contre la réécriture d'une nouvelle constitution ne sont pas autorisées. Selon un courrier adressé par le ministre de l'Administration territoriale à plusieurs partis d'opposition, Hodabale Awate avance que ces partis n'ont pas respecté le délai légal de préavis de ces manifestations des 11,12 et 13 avril et que, de ce fait, celles-ci ne pourront avoir lieu.

Enfin, le gouvernement a réaménagé en conseil des ministres le calendrier du processus électoral en cours. On sait désormais que la campagne électorale commencera le samedi 13 avril et prendra fin le samedi 27 avril. Les élections législatives et régionales, reportées, auront lieu le lundi 29 avril.