Sénégal: Le chef de l'État demande au gouvernement de préserver les 'intérêts du Sénégal'

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé aux membres du gouvernement, mardi, à Dakar, de travailler "avec précision, diligence, méthode et efficacité à la satisfaction des populations" et à la préservation des "intérêts du Sénégal".

"Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'accélérer la réalisation intensive et cohérente du projet" de gouvernement du parti au pouvoir, le Pastef, "en travaillant avec précision, diligence, méthode et efficacité à la satisfaction des populations et, au mieux, des intérêts du Sénégal", écrit le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré.

Le président de la République a fait cette recommandation en présidant le premier Conseil des ministres de son mandat.

Bassirou Diomaye Faye "a insisté sur le rôle, l'action et la responsabilité du gouvernement, institution qui doit toujours s'arrimer au respect de l'État de droit et aux valeurs panafricaines historiques", a ajouté M. Sarré.

Lors de ce premier Conseil des ministres, le gouvernement a évoqué "la montée en puissance [...] des exigences des populations", poursuit son porte-parole.

Bassirou Diomaye Faye a parlé de "la nécessité de définir et de mettre en oeuvre une politique inspirée" par le projet de gouvernement de Pastef.

Ce projet comprend cinq "orientations majeures", dont la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi.

La lutte contre la cherté du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages en fait partie, de même que la modernisation de la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration du système démocratique et électoral sénégalais.

La souveraineté économique et la prospérité du Sénégal, l'exploitation optimale des ressources naturelles et le développement endogène durable des territoires, la consolidation de l'unité nationale et le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays font aussi partie des "orientations majeures" du projet de gouvernement.