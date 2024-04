Gabon: Le colloque des chefs d'établissements des circonscriptions scolaires Ogooué-Lolo

Le colloque des directeurs d'écoles de l'0gooue-Lolo a eu lieu. C'est le regroupent de Nzela, dans le canton Ogooue-Ava, département de Mulundu qui a abrité du 27 au 30 mars dernier, la rencontre des chefs d'établissements des circonscriptions scolaires Ogooué-Lolo sud et nord.

Les chefs d'établissements des circonscriptions scolaires Ogooué-Lolo sud et nord ont répondu présent à la rencontre de leur formation. L'objectif de cette rencontre du donner et du recevoir, était de demander aux directeurs d'écoles, de s'approprier l'usage des outils numériques dans la gestion administrative et pédagogique des écoles dont ils ont la charge. La thématique retenue à cet effet était : " Le directeur d'école pilier de l'implantation de la digitalisation a l'école élémentaire".

Les travaux étaient rehaussés par la présence du Sous Préfet de Popa, représentant le Gouverneur de l'Ogooué-Lolo empêché. Le discours du Directeur d'académie provinciale, Hilarion Landa est allé dans le sens de la politique du gouvernement qui place l'école au centre du développent du pays.

Après la mise en place du bureau du colloque, présidé par Fernand Moussayi, Chef de circonscription scolaire Ogooue-Lolo sud à la Lastourville, les commissions ont eu droit à l'apport du point focal en charge du suivi des projets relatifs à la digitalisation, Alexis Lipoukou.

%

Si les sous thèmes tels que" l'évolution de la gestion administrative et pédagogique des écoles", "l'introduction des outils et services numériques dans la gestion des écoles élémentaires" et "la place du numérique dans la gestion des écoles élémentaires" ont été commentés et fait l'objet des analyses". Objectifs, les personnes ressources ont au cours de ce colloque, décidé de les consigner dans un documents.

Avant la distribution des certificats de participation, de nombreux participants ont opté pour inciter les directeurs d'écoles et les enseignants, à se former dans les métiers du numériques, à organiser des formations sur le numériques à l'intention des directeurs d'écoles , à amener le directeur d'école à maitriser l'utilisation des logiciels éducatifs. Aussi, les rapports finals serviront-ils à consigner, de créer des archives numériques dans les écoles élémentaires, à susciter chez ses collaborateurs, la curiosité de découvrir l'univers du numérique, de multiplier les acquis du colloque à l'ensemble de ses collaborateurs.

Aussi, le rapport permet-il de consigner à l'endroit des enseignants, de collaborer et s'engager dans la mise en oeuvre du projet de la digitalisation à l'endroit des élèves, utiliser les outils numériques mis à leur disposition, et ce, à bon escient. Cela permet également aux parents, de sensibiliser leurs progénitures à la bonne utilisation des outils et services numériques. Et avant, à l'endroit des partenaires, accompagner les établissements dans la formation de l'acquisition du matériel informatique et l'entretien de celui-ci.