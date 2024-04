Congo-Kinshasa: Beni - RTPPGD plaide pour de meilleures conditions d'organisation de prochaines élections locales

Le Réseau territorial de plaidoyer pour la paix, la gouvernance et le développement de Beni (RTPPGD), a plaidé, lundi 8 avril, pour l'amélioration des conditions opérationnelles pendant l'organisation des prochaines élections locales, au cours d'une rencontre avec le chef d'antenne de la CENI/ Beni (Nord-Kivu).

Cette organisation a fait ce plaidoyer après l'évaluation de dernières élections générales dans le pays.

Parmi les sujets de préoccupation, cette organisation cite notamment l'affichage tardif des listes électorales, l'indiscipline de certains témoins de candidats ou encore la présence des éléments de la police dans des bureaux de vote.

Benjamin Asimoni, membre du RTPPGD, explique les améliorations qu'il faudra apporter au prochain processus électoral :

« Les recommandations que nous avons formulées, c'était par exemple de s'assurer d'avoir remis à chaque chef de centre de vote ou d'enrôlement alors, un stock suffisant des batteries, des kits électoraux avec une réserve pour secours rapides en cas de panne. Et cela a affecté un tout petit peu négativement le taux de participation, et cela a maintenu le nombre de sièges pour la ville de Beni à deux tant au niveau national que provincial ».

Et d'ajouter : « D'autres recommandations sont en lien avec le traitement rapide et régulier dans le paiement des agents électoraux temporaires, parce que pour nous, ça affecte la neutralité de la CENI, et ça fait à ce qu'il y ait certains agents électoraux qui soient soit tombés dans le cas de monnayage pour qu'on aille vite voter ou se faire enrôler ».

Pour lui, si les agents électoraux reçoivent normalement et à temps leurs primes et salaires, les activités électorales se découleraient avec plus de sérieux.