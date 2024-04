Angola: Le 1er Forum Régional du Tourisme s'ouvre mercredi à Luena

Luena (Angola) — Le 1er Forum Régional de Développement Touristique pour les régions de la Côte, du Centre, du Sud et de l'Est du pays débute mercredi, dans la ville de Luena, province de Moxico.

Le Forum, qui aura lieu sous le thème « Renforcer le tourisme comme industrie de paix sur la terre de paix », rassemblera des hommes d'affaires et des entrepreneurs des provinces de Moxico, Lunda-Sul, Lunda-Norte, Bié, Huambo, Benguela, Cuanza-Sul et Namibe.

L'événement traitera également du « Tourisme dans la région côtière, du centre, du sud, du plateau central et de l'est de l'Angola - visions et stratégie basées sur le potentiel du Corridor de Lobito », et « Le potentiel du tourisme religieux en Angola : une approche de la dynamique du tocoïsme ».

Il couvre également les thèmes « Développement touristique : tendances internationales et défis pour la croissance en Angola », « L'importance de l'agrotourisme pour le développement touristique de Moxico » et « Stratégies de développement touristique des provinces situées le long du Corridor de Lobito basées sur l'analyse de la matrice DAFO - Faiblesses, Menaces, Forces et Opportunités ».

Avec 370 participants attendus, le 1er Forum sur le Tourisme en Angola discutera également des « Cartographies et systèmes d'information géographique appliqués au tourisme », ainsi que du « Tourisme sombre comme élément de développement local : cas de Moxico ».

Pour le porte-parole du Forum, José Paulo, il y aura, en parallèle, une exposition de divers produits alimentaires, électroniques, culturels et consommables, qui compte déjà 20 participants inscrits.

Les chutes de la rivière Tchihumbwe, nommées l'une des « Sept merveilles de l'Angola », situées dans la municipalité de Dala, dans la province de Lunda-Sul, ainsi que le patrimoine historique et culturel de la province hôte, Moxico, sont inclus dans l'itinéraire touristique.

Moxico est une province de l'Angola qui compte 65 ressources touristiques identifiées et une grande diversité de faune et de flore, mais qui produit encore des revenus insuffisants pour stimuler l'économie et le développement local.

Concrètement, le secteur contrôle également plus de 48 infrastructures hôtelières et connexes, qui totalisent 542 chambres et 772 lits.

Malgré le potentiel et les terres « vierges » qui caractérisent la province de Moxico, dans le secteur hôtelier et touristique, le secteur est peu exploré, en raison de plusieurs facteurs, dont les routes d'accès.

En plus de cela, la province est toujours aux prises avec le manque d'infrastructures et le manque de personnel qualifié dans la région.

Une grande partie de l'infrastructure touristique de Moxico nécessite des investissements substantiels afin d'attirer les touristes dans cette région, notamment le centre touristique Monumento à Paz, le lac Dilolo, le lac Mulondola, le parc Cameia, le fleuve Zambèze, les chutes Tchafinda, entre autres.