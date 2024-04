Angola: Le ministre des Transports défend davantage d'investissements dans le cabotage national

Soyo (Angola) — Le ministre des Transports, Ricardo Viegas D'Abreu, a déclaré ce mardi que la dynamisation et l'expansion du cabotage national passent nécessairement par des investissements plus importants dans le secteur.

Le gouvernant s'exprimait virtuellement, depuis la capitale du pays, Luanda, à la Vème Table Ronde de l'Association des Ports d'Angola (APANG), qui se déroule dans la ville de Soyo, province de Zaire.

Il a souligné que davantage d'investissements sont nécessaires dans l'acquisition de navires, la formation du personnel, l'adoption de technologies modernes et durables pour améliorer la qualité des services fournis et protéger les ressources marines.

A l'occasion, Il a mis en relier les progrès réalisés par le Cabotage Nord, qui couvre les routes Luanda/Cabinda/Soyo et vice versa, au cours des deux dernières années, et a donc demandé que cette performance soit reproduite le Cabotage Sud.

Il a indiqué que, d'avril 2022 à décembre 2023, Secil Marítima, une entreprise qui exploite le Cabotage Nord, a enregistré 844 voyages effectués, avec une plus grande productivité sur la route maritime Soyo/Cabinda et vice versa avec 641 voyages effectués.

Les voyages effectués, selon le gouvernant, ont permis le transport de 106 mille passagers, la moyenne mensuelle étant d'environ 30 mille 311 passagers transportés.

Ricardo D'Abreu a dit que le pic a été atteint en décembre 2023 avec 14 mille 471 passagers transportés par Secil Marítima, soulignant que ces chiffres démontrent une tendance de croissance durable.

Il a également évoqué la période de janvier à février de cette année, au cours de laquelle quatre mille passagers ont été transportés.

Dans le segment du transport de marchandises, le ministre a également reconnu qu'il y avait des progrès notables, puisque le volume transporté, d'avril 2022 à décembre 2023, était de trois mille 400 tonnes, le pic ayant été atteint en juin 2023 avec 593 tonnes.

Au cours des deux premiers mois de 2024, selon l'autorité des transports du pays, le volume de marchandises transportées a été de 540 tonnes, affirmant que ces données statistiques démontrent clairement une tendance à la croissance accentuée.

Il a indiqué que, dans le cadre des réformes en cours dans le secteur des transports du pays, les ports nationaux ont subi un processus de reformulation, dans le but d'augmenter leur efficacité, leur rentabilité et leur contribution à l'économie nationale, aux entreprises et à l'État.

Dans ce sens, il a souligné les progrès réalisés et l'importance stratégique des ports nationaux, poursuivant que l'augmentation du commerce national et international dépend de plus en plus de ces infrastructures portuaires.

Il a donc exhorté les dirigeants des entreprises portuaires à continuer à observer les bonnes pratiques, à investir dans la formation du capital humain, dans l'amélioration de la communication interne, pour que, comme il l'a dit, ce sous-secteur du transport continue à jouer son rôle dans l'économie nationale.

Il a considéré comme un objectif l'efficacité et la rentabilité dans l'opérationnalisation du transport de personnes et de marchandises tant sur les routes nationales qu'internationales, et à cet effet, il a réitéré l'effort pour de bonnes pratiques de gestion et de contrôle interne des entreprises du secteur.

Le ministre des Transports a souhaité que cette Table Ronde, qui se déroule sur deux jours à Soyo et deux jours dans la province de Cabinda, porte ses fruits dans l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des entreprises portuaires et du cabotage national.

L'événement, qui se déroule sous le thème « Le cabotage national et son impact sur l'économie », aborde différents sujets, en mettant l'accent sur ceux liés au cadre réglementaire du cabotage national, au cabotage Nord, à la situation actuelle et aux perspectives.

La même activité se poursuit jeudi prochain, dans la province de Cabinda, où seront abordés des sujets tels que le cabotage sud et les perspectives et calculs du fret maritime.

L'acte d'ouverture s'est déroulé en présence du vice-gouverneur de Zaire pour le secteur politique, économique et social, Afonso Nzolameso.

Participent à ce forum les présidents des Conseils d'Administration des ports angolais, les administrateurs exécutifs et non exécutifs et les techniciens du secteur, en particulier le président de l'Association des Ports d'Angola (APANG), Manuel Nazareth.