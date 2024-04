Angola: Soudage industriel au championnat national

Luanda — Vingt jeunes étudiants et professionnels du soudage participeront, du 20 au 22 mai, au 1er Championnat National de Soudage, pour présenter le potentiel de la spécialité, développée par les centres professionnels, les écoles techniques et les entreprises du pays, dans une organisation des ministères des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz et de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS).

Intervenant à l'occasion de la séance d'information sur l'événement, le porte-parole Johnny Pilartes a expliqué qu'il comportera 2 catégories, A-pour les écoles techniques et les centres de formation (concurrents âgés de 17 à 22 ans), tandis que B- pour les entreprises, avec des professionnels entre 23 et 25 ans.

La participation, qui se fera sur invitation, a-t-il précisé, comprendra 10 jeunes pour chaque catégorie.

Selon le directeur général adjoint de l'Institut National du Pétrole, les gagnants participeront au Championnat Mondial des Métiers (Cenfimskills) et représenteront également l'Angola à AfricaSkills.

Johnny Pilartes a annoncé que les trois premiers classés dans la catégorie A suivront une semaine d'entraînement et représenteront l'Angola au Cenfimskills.

Dans la catégorie B, le gagnant de la première place se verra attribuer une formation reconnue internationalement au Portugal.

%

D'autre part, il a rappelé que lors du 1er Atelier International de Soudure, réalisé en 2023, un logo de marque nationale a été créé, AngolaSkilld, une initiative des deux institutions ministérielles impliquées, afin de promouvoir les professions nationales.

AngolaSkills vise à promouvoir les métiers qui aident les jeunes à obtenir leur premier emploi, à travers des ateliers, des séminaires, des débats et des championnats nationaux des métiers.

"Le premier à être promu est le soudage industriel et, dans les années à venir, d'autres seront également choisis. Cependant, ils doivent être exceptionnels en termes de qualité de formation et de certification, tant au niveau national qu'international", a-t-il affirmé.

Actuellement, l'Institut National du Pétrole est membre observateur de la Fédération du Soudage et surveille les politiques de soudage au niveau international, afin que l'Angola puisse former des nationaux et être reconnu au niveau international.

Il comprend qu'en matière de soudure, par exemple, l'Institut National du Pétrole possède le plus grand nombre de cabines, avec différents procédés, 36, avec la capacité de former 72 jeunes en même temps.

Pour sa part, Miguel Venâncio, chef de l'Institut National d'Emploi et Formation Professionnelle (INEFOP), Luanda, a réitéré que le MAPTSS est l'organe gouvernemental qui a pour mission de répondre aux politiques d'Emploi et Formation Professionnelle, d'où la valeur ajoutée du championnat, extrêmement important, qui met finalement en évidence l'objectif principal.

« Nous avons plus de 300 spécialités, dont le soudage. La mission principale est de promouvoir les talents nationaux, au niveau du marché, auprès de la main d'oeuvre locale. Le secteur pétrolier est l'une des main-d'oeuvre les plus qualifiées du pays », a-t-il conclu.