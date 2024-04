Congo-Brazzaville: Festival 'Rumba jungle' - Un méga concert boucle la deuxième édition

La deuxième édition du festival "Rumba jungle", organisée par l'association Lumières d'Afriques que préside Ferréol Gassackys, s'est terminée par un méga concert donné par plusieurs artistes musiciens dont le groupe phare a été Extra Musica de Roga-Roga au site Mombo beach d'Owando, capitale du département de la Cuvette.

La soirée musicale a débuté par la prestation des jeunes lauréats de la première édition de "Rumba na bilengi". Le jeune Franck Mouladi a été le premier à monter sur scène, interprétant deux chansons dont "Six millions ya ba soucis" de Papa Wemba et "Alidor" de Koffi Olomidé. S'en est suivi le jeune Julien Mbongo qui a interprété "Aimé wa bolingo" de Ganga Edo et "Bakake" de Pongo Love. Enfin, la lauréate n°1 de "Rumba na bilengi", Mirta Mayindou, a interprété "Ebandeli ya mosala" de Kosmos Moutouari et "Bolingo ya la joie" de Lucie Eyenga.

Après les jeunes lauréats de "Rumba na bilengi", le tour est revenu à l'humoriste congolais Ramba qui a égayé le public par sa prestation. De son côté, la chanteuse à la voix angélique, Diane Moukayat de Bana Poto-Poto, a interprété deux chansons, à savoir "Dalhia" et "Ma Gaby" de Bienvenu Faignond. Venu droit de la France, l'artiste de la République démocratique du Congo, Jamaïtha Inanga, sur les traces de Tabu Ley, a interprété une bonne rumba pour le plaisir des grandes personnes présentes à la soirée.

Cette soirée musicale a été agrémentée par la musique d'Alain Deshake, qui a interprété une chanson en l'honneur du député Ferréol Gassackys, puis la chanson "Esclave" de Papa Wemba. L'un des artistes qui a ébloui les personnalités présentes à la soirée a été Théo Blaise Kounkou, qui a interprété ses chansons à succès, notamment "Mwana Djambala" et "Eden".

C'est pratiquement à 23h que l'artiste tant attendu par le public d'Owando, à savoir le suprême Roga-Roga et son groupe Extra Musica sont montés sur scène à travers la chanson "Sambela, limbisa", écrite par Ferréol Gassackys dans l'album « Terre sacrée ». Roga-Roga et son groupe ont continué à fredonner la rumba avec des chansons comme "Les goûts et les couleurs" contenue dans l'album « Sorcellerie kindoki » ; "Problème sur problème" ; "Fatou Sako" contenues dans l'EP « Nzoungou ».

Sur demande du public venu si nombreux pour voir l'ambassadeur de la musique congolaise, Roga-Roga et son groupe lui ont servi de l'animation haut de gamme avec "Losambo" (lorsque le groupe Extra Musica était encore au grand complet) en passant par des animations comme "Jésus sur la croix". La grande ébullition c'est lorsque Roga-Roga et son groupe ont entonné "Bokoko" et "Nzoungou". Impossible de maîtriser la foule, le concert a pris fin sur les notes de "Nzoungou".

Notons que si la première édition de cet événement a rendu hommage au journaliste Mfumu Fylla Saint-Eudes, Edo Ganga, l'un des co-fondateurs des mythiques orchestres OK Jazz de Kinshasa et les Bantous de la capitale de Brazzaville, ainsi qu'à Paul Kamba considéré comme pionnier de la rumba congolaise sur la rive droite du fleuve Congo, la deuxième édition a rendu un hommage déférent au mécène notoire et réputé connaisseur de la rumba congolaise, Jean Bruno Thiam, ambassadeur itinérant auprès du chef de l'État.