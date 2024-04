Congo-Brazzaville: Santé publique - Projection d'un long métrage sur les soins de santé primaire au Congo

Au terme de la visualisation du film sur les soins de santé primaire en République du Congo réalisé par le bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, s'est engagé, le 9 avril à Brazzaville, à étendre l'expérience de soins de santé primaires au niveau de tous les districts sanitaires.

Le film documentaire de quatre-vingt-dix minutes sur les soins de santé primaire au Congo a été visualisé sur un écran géant, devant des délégués de partenaires au développement, les membres du cabinet du ministère de la Santé, les journalistes et les organisations de la société civile oeuvrant dans le secteur de la santé dont le Réseau congolais des spécialistes en communication sanitaire (Rescos).

Le long métrage réalisé par le Dr Lucien Manga, représentant résident de l'OMS-Congo, retrace les engagements politiques du gouvernement, pris au niveau national comme à l'international, visant à améliorer la santé de la population, les réalisations du secteur de la santé au cours de ces dernières décennies.

Dans cette production intellectuelle, il est projeté la construction de treize centres de santé intégrés, de logements de médecins et de la sage-femme qui illustre la volonté politique des autorités du Congo à apporter les soins de santé primaire à la population.

%

Ce film de proximité explique également les avancées de la lutte contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale, la gratuité de la césarienne, la mortalité infantile et les réformes hospitalières dans les districts sanitaires, les progrès de la stratégie opérationnelle de la santé, l'actualisation des comités de santé, la formation des relais communautaires, l'équipement des centres de santé intégrés en médicaments, la formation de sages-femmes et les animateurs de centres de santé intégrés (CSI).

En effet, plusieurs animateurs de CSI et relais communautaires ont été formés, entre autres, sur la gestion du matériel et de malades, l'amélioration des soins prénataux, l'usage du programme et sur la vaccination.

Ce film documentaire relatif au plan de développement sanitaire du Congo relève l'importance, depuis 2016, des partenariats, des différents projets, l'adoption des politiques du secteur de la santé et les plaidoyers mis en oeuvre. « Lorsque nous interagissons avec d'autres parties prenantes, il y a l'impression qu'elles ne mesurent point les investissements et les efforts réalisés. Il a fallu trouver un moyen pour communiquer sur les efforts et sur les défis auxquels nous faisons face. Et enfin, avec les expériences d'aujourd'hui et le succès bien encore modeste, comment apporter une contribution à la pédagogie et aux expériences qui ont réussi ailleurs ? », s'est interrogé le Dr Lucien Manga, représentant résident de l'OMS-Congo.

En bref, le long métrage retrace largement la prise en compte, au niveau local, des ressources en personnel médical dont les sage-femmes ainsi que le personnel paramédical, la prévention du médicament, la promotion de la santé, l'éducation à la santé de la mère et de l'enfant, l'éducation à la sexualité et le développement social et local. « Je suis très fier de la réalisation de notre bureau pays.

On a vu tous la stratégie de décentralisation mise en oeuvre au niveau communautaire comme le souhaite l'OMS, la disponibilité du médicament au niveau local, par exemple. Les autorités du Congo sont engagées dans ce processus. Oui, c'est ça que nous voulons au niveau du pays et de la sous-région. Le gouvernement a alloué 11% de son budget à la santé, c'est bien pour améliorer la santé de la population et nous sommes-là pour appuyer ses stratégies. Mais il est important au Congo d'ajouter la mise en oeuvre de l'assurance maladie universelle et la gestion des épidémies au niveau local », a commenté le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

L'expérimentation des soins de santé primaires s'exécute sur douze districts sanitaires et passera à vingt quatre ensuite à cinquante quatre districts sanitaires que compte le Congo. « Le film est bien, il ya beaucoup de témoignages de la communauté et des bénéficiaires de soins de santé qui sont pour nous des indicateurs. Nous allons passer à l'échelle, on doit capitaliser cette expérience à d'autres districts sanitaires pour relever les soins de santé primaires car c'est l'ambition du gouvernement et ses partenaires », a indiqué le ministre Gilbert Mokoki, en charge de la Santé et de la Population.