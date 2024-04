Congo-Brazzaville: Kenpô - La ligue interdépartementale honore le président de la Fédération

La ligue départementale de Kenpô Kouilou/Pointe-Noire a organisé, le 7 avril, au rond-point Loandjili la première édition de l'open OK de Liap top 2, un tournoi dédié au président de la Fédération congolaise de cet art martial, Pitsou Lebela Issendet Abondo. Les combats ont eu lieu en présence du directeur départemental des Sports et de l'Education physique de Pointe-Noire, Joseph Biangou Ndinga.

L'open a regroupé onze clubs de la ville océane dans l'objectif de remercier le président de la Fédération, Pitsou Lebela Issendet Abondo, pour son amour et son soutien au kenpô, un art martial japonais d'origine chinoise qu'il dirige depuis quatre ans sans faille.

En effet, l'organisation de ce tournoi dans un espace public a permis au président de la Ligue interdépartementale, Stany Auguste Cardin Makoma, de vulgariser cet art à Pointe-Noire. C'est l'une des missions assignées par le président de la Fédération congolaise de la discipline qui avait également lancé un pari de créer des cadres de développement de cet art martial, dans le but d'avoir des athlètes kenpokas de haut niveau et de qualité disposant, selon lui, d'une bonne probité morale et susceptibles de porter haut les couleurs nationales.

A ce jour, le kenpô est pratiqué dans le Niari, la Bouenza, le Pool, la Cuvette, Brazzaville, le Kouilou et Pointe-Noire mais il est encore méconnu. L'open OK de Liap top 2 a regroupé les meilleurs kenpokas de la ville océane. « Nous avons travaillé en collaboration avec les maîtres des clubs pour permettre aux meilleurs athlètes des onze clubs retenus de garder la chaleur en vue de la préparation du championnat national de la discipline qui aura lieu sous-peu ainsi que les compétitions internationales », a indiqué le président de la ligue qui s'est félicité du niveau des athlètes.

%

« Je suis satisfait du niveau des athlètes. Mon message aux kenpokas est que les jeunes doivent rester sur leur objectif qui est le travail, le travail dans la discipline sans s'éloigner de ses objectifs, c'est ce qui produit le résultat et qui permet de hisser plus haut le drapeau tricolore congolais même au niveau international», a-t-il exhorté.

Prenant la parole, le président de la Fédération, Pitsou Lebela Issendet Abondo, a exprimé sa gratitude à l'endroit du président de la ligue et toute son équipe pour cette marque de confiance. Cette première édition a tenu son pari, a-t-il dit, malgré les faiblesses constatées dans l'organisation qui serviront de leçons afin d'améliorer leurs services lors de la prochaine édition. « Grande est ma joie d'être parmi vous, ici à Pointe-Noire, à l'occasion de cette première édition qui a été dédiée à ma modeste personne. Je remercie le président de la ligue interdépartementale pour sa façon de faire, son altruisme et toute son équipe.

Ce que nous avons enregistré aujourd'hui, la gloire revient aux kenpokas de la ligue interdépartementale avec leur président Makoma. Nous sommes très ravis de constater cette organisation et la beauté d'habillement du corps arbitral et des officiels de table », a-t-il reconnu. « Nous rentrons à Brazzaville avec une note de satisfaction et remercions les athlètes qui se sont mesurés pour que les meilleurs puissent être détectés », a-t-il poursuivi. Cependant, le président de la fédération a encouragé ceux qui n'ont pas été gratifiés de continuer à travailler leur talent pour arracher, à leur tour, les médailles de la deuxième édition en 2025, rendez-vous pris avec les kenpokas.

De son côté, le premier sportif ponténégrin, Joseph Biangou Ndinga, a remercié les organisateurs de cet open car ces tournois organisés dans les différentes catégories ont permis aux athlètes de se remettre dans les conditions de compétition. « Que ceux qui ont gagné des médailles gardent la flamme allumée et ceux qui ont perdu reprennent courage et redoublent le travail pour les batails à venir », a-t-il dit.

Quelques résultats enregistrés à l'issue de l'open de kenpo OK de Liap top 2

Semi kenpo, benjamins (-35kg): 1er Royal Mololo (okinawa) ; 2e Junior Mpiao (okinawa); 3e Babeki (sochine), 3ex Ibara Nianga (volcant)

Semi kenpo, junior : 1er Dan Ndongo (temple T); 2e Junior Mountou(Bayard); 3e Germelo Oliveira (okinawa)

Semi kenpo/ Senior : 1er Gakosso (Sochine), 2e Sicek Oba (CJK) et 3e Nzinga (T Temple)

Semi kenpo, Senior, 1er Taty Chadrack (Goken) ; 2e Divin Diboti (team N.)

Full kenpo, senior : 1er Nairland Mayoussa, 2e Guichard Boulingui

soumission, senior : 1er Felix Makosso , Lyon club k ; 2e Jiscard Makosso ; 3e Christ Nianga