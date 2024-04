Congo-Brazzaville: Assainissement - Healthy Environment lance une campagne de rachat des déchets plastiques

L'organisation non gouvernementale (ONG) a lancé, le 6 avril, à l'occasion du 1er samedi du mois, l'opération de rachat des déchets plastiques usés pour en faire des pavés écologiques.

Du marché Moukondo, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, Moungali, au siège de la mairie de Bacongo, en passant par le lycée Pierre-Savorgnan-de-Brazzaville, Healthy Environment et ses équipes ont non pas seulement racheté des kilos de déchets plastiques usés, mais aussi assaini l'environnement. « Healthy Environment est une ONG qui n'a jamais baissé les bras, elle accompagne les autorités municipales dans toutes leurs activités.

Ce 6 avril correspondant au premier samedi du mois, nous avons, conformément à la circulaire du gouvernement, mené une action non seulement de désherbage mais aussi de pesage des déchets plastiques usés. Grâce à cette action qui participe de la sauvegarde de l'environnement, surtout avec ce réchauffement climatique, il est plus qu'urgent que tous nos compatriotes intériorisent l'acte que nous venons de poser, ensemble, traquons les déchets plastiques », a exhorté l'administrateur maire de Bacongo, Bernard Batantou, après avoir vendu 12 kg de déchets plastiques à raison de 200 FCFA le Kilo.

Pour bien mener cette action, Healthy Environment a érigé des points d'achat dans plusieurs arrondissements de Brazzaville dont les communes de Moungali et Mfilou, marché Nkéoua pour Bacongo, l'esplanade de la télé à Nkombo pour Djiri, Petit-chose pour Talangaï, l'arrêt de bus de Texaco pour Ouenzé. « Vous avez sans nul doute comme moi remarqué les vagues de chaleur ces derniers moments, ce sont les conséquences du réchauffement climatique. Quand la nature est maltraitée et que les déchets prennent d'assaut des rues et autres espaces, cela rejette les gaz à effet de serre, déjà que nous n'avions pas l'industrialisation de masse chez nous, la plus grande pollution est due aux déchets. Le déchet plastique principalement a des conséquences néfastes d'ailleurs », a expliqué le président de cette ONG, Yvon Kaba.

%

Il s'est félicité de l'initiative prise par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, depuis 2011 en prenant un décret interdisant l'importation et la fabrication des plastiques non biodégradables. « Dans cet élan, nous en tant que société civile, militant activement dans la protection de l'environnement, continuons ce combat contre tout ce qui est pollution plastique. Quand nous avons lancé l'édition passée, nous avons eu plusieurs tonnes de plastiques. Là par exemple la campagne durera un mois avant d'être relancée en fin juin pendant la période des vacances.

Nous rachetons des plastiques usés, nous avons lancé avec la mairie de Brazzaville notre unité de fabrique des pavés en plastique. Avec le plastique usé, nous le transformons pour fabriquer du pavé écologique », a-t-il conclu. Créée depuis presque 20 ans, cette ONG emploie plus de 160 jeunes et dispose des moyens logistiques non négligeables. Elle se positionne actuellement comme un prétendant remplaçant de la société Averda, dont le mandat est arrivé à terme au bout de dix années d'activités pour l'assainissement des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire.