Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - La CFLEDD met à la disposition du SGAT des données cartographiques des espaces des femmes

Sécuriser des espaces des terres coutumières appartenant aux femmes demeure une priorité sans faille de l'organisation non gouvernementale (ONG) Coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable (CFLEDD).

L'organisation féminine travaille sur le terrain avec le concours d'autres partenaires dans certaines provinces telles que l'espace grand Équateur et Maï-Ndombe dans la collecte des données pour la reconnaissance des droits fonciers et forestiers des femmes grâce à une cartographie participative.

Au terme de cet exercice, la CFLEDD a jugé bon de remettre à qui de droit ces données pour une bonne utilisation afin de protéger des espaces des terres occupées par des femmes lors de la réalisation des plans simples d'aménagement du territoire.

C'est dans ce cadre qu'au cours d'une séance de travail organisée par la CFLEDD récemment à la Cellule d'appui technique à la réforme de l'aménagement du territoire (CAT), cette ONG a mis à la disposition du Secrétariat général à l'aménagement du territoire (SGAT) toutes les données qu'elle a collectées sur le terrain. C'est le directeur chargé de la direction de développement spatial, Baidon Ngoy, qui a reçu ces données des mains de la directrice administrative et financière de la CFLEDD, Chérie-Fa Eyere.

Chérie-Fa Ayere a expliqué l'importance de cette séance de travail et le choix porté sur le Secrétariat général à l'aménagement du territoire. « Cette réunion nous a permis de renforcer notre collaboration avec le Secrétariat général à l'aménagement du territoire via la CAT. Nous voulons renforcer cette collaboration parce que depuis 2016, nous accompagnons les femmes dans la tenure foncière pour la reconnaissance de leurs droits fonciers. L'aménagement du territoire étant un secteur transversal avec le foncier et la forêt, ce sont eux qui s'occupent de définir des concessions de communauté et celles appartenant à l'Etat. C'est pourquoi, nous avons jugé bon venir remettre nos données cartographiques au SGAT et à la CAT pour qu'ils puissent les insérer dans leur base de données en ce qui concerne les espaces appartenant aux femmes... ».

Répondant à la question de savoir pourquoi accorder un intérêt particulier aux espaces des terres appartenant aux femmes, Chérie-Fa Ayere a répondu en ces termes : « L'existence même de la CFLEDD c'est la femme. La CFLEDD existe pour la cause de la femme, pour son bien-être. Nous avons mené en 2016 une étude sur la tenure foncière de la femme, cette étude a révélé que la femme a été discriminée en matière de jouissance et de propriété foncière. Elle n'est pas discriminée par la loi moderne mais par la coutume rétrograde qui ne lui donne pas le droit d'accès foncier. C'est pourquoi nous avons jugé travailler pour la reconnaissance et la rétrocession de ses droits... ».

Dans son combat pour la défense de droits fonciers des femmes, la CFLEDD soutient que pour contribuer à la réduction de la pauvreté, renforcer l'autonomisation économique, favoriser l'égalité de genre dans la lutte contre le changement climatique, il est important de reconnaître les droits fonciers et forestiers des femmes dans les outils de planification spatiale à élaborer dans les différents échelons de gouvernance territoriale parce que la femme, a souligné la CFLEDD, joue un rôle crucial dans la gestion des terres et des ressources naturelles.