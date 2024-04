Congo-Brazzaville: Enseignement technique - Des agents auditionnés par le conseil de discipline

La Commission ministérielle de discipline de l'Enseignement technique et professionnel a auditionné, le 9 avril, à Brazzaville des agents ayant affiché des comportements déviants à leurs services lors de la session ouverte par le ministre de tutelle, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé.

Vingt-sept agents au total seront auditionnés au cours de la session, a expliqué le secrétaire du comité préparatoire du conseil ministériel de discipline, Fulgence Goum Adicole. Selon lui, 506 agents ont été auditionnés de mai 2023 à mars 2024 par le comité à la suite du contrôle physique du personnel relevant de ce ministère. Sept pour faute d'inscription frauduleuse des élèves dans les établissements scolaires, vingt d'abandon de poste et 59 agents qualifiés de déserteurs.

Le comportement déviant affiché par certains agents de l'Etat évoluant au ministère a été épinglé par le comité préparatoire du conseil ministériel de discipline à cause du contrôle physique effectué, a expliqué le secrétaire du comité, Fulgence Goum Adicole. La mission était d'examiner les différents rapports de contrôle physique, d'auditionner les agents de ce sous-secteur épinglé et de délibérer sur les dossiers auditionnés afin de décider sur les agents à traduire au conseil de discipline.

La session du conseil ministériel de discipline est organisée sur le thème « Constituer un corps des inspecteurs dans chaque ministère et toute autre grande administration publique formés à l'effet de surveiller et contrôler l'exercice des activités professionnelles par chaque employé exposé à la pratique des antivaleurs » et « Rendre opérationnels les conseils de discipline ». Le ministre Ghislain Thierry Maguessa a qualifié ce conseil de logique afin de contrôler les agents de ce sous-secteur. « Nous devons travailler à la construction de la conscience citoyenne par le travail, surtout en cette année 2024, dédiée à la jeunesse », a-t-il indiqué.

Pour lui, l'objectif de ce conseil est de résoudre le phénomène d'absentéisme au travail, d'insuffler à nouveau le goût du travail, la rigueur et la discipline. « Le temps est venu de redonner à l'Etat et ses administrations l'autorité et de soumettre chaque agent public à la rigueur de la loi en vue de la bonne qualité du public », a déclaré le ministre.