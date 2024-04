Congo-Kinshasa: Centre-ville de Kinshasa - Des routes fermées temporairement pour leur réhabilitation

Les vendeurs exerçant leurs activités sur les différents tronçons routiers sont priés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour dégager ces lieux afin de permettre à l'entreprise commise à ces tâches d'exécuter les travaux dans les meilleures conditions.

Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, vient d'ordonner, pour une durée de deux semaines soit du 9 au 22 avril 2024, la fermeture temporaire de certaines avenues aux alentours du marché central en construction. Il s'agit des avenues Kasa-Vubu (entre Tombalbay et Usoke), Commerce (entre Kasa-vubu et du Marché) et Rwakadingi (entre Kasa-vubu et Bakongo). L'autorité urbaine motive sa décision par les travaux de réhabilitation et de l'assainissement de l'avenue Kasa-vubu et du réseau routier environnant le Marché central de Kinshasa.

Dans son communiqué relatif à cette décision, Gentiny Ngobila recommandé à tous les vendeurs exerçant leurs activités sur ces différents tronçons de prendre toutes les dispositions nécessaires pour dégager ces lieux afin de permettre à l'entreprise Aaron Sefu Sarl d'exécuter les travaux dans les meilleures conditions. Il est noté que ces tronçons routiers situés aux alentours du Grand marché en construction sont dans un état de délabrement très avancé. Leur aménagement faciliterait également l'accès à ce centre de négoce dont les travaux de construction tendent vers leur fin.

Pour le moment, les vendeurs qui exercent leurs activités dans cette partie du centre-ville de Kinshasa exposent leurs marchandises dans la saleté la plus totale et les acheteurs sont obligés de traverser des eaux stagnantes ou la boue pour atteindre les endroits où sont exposées ces dites marchandises.