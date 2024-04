Congo-Brazzaville: Religion - Les chrétiens invités à la solidarité

Le centre Explosion prophétique et des miracles, en collaboration avec la Fondation pour Christ, a organisé, du 4 au 6 mars, à Brazzaville trois journées de prière axées sur l'unité dans les églises.

Les trois journées de prière ont connu la participation de plusieurs pasteurs des églises de réveil venus d'ailleurs, à l'instar de la République démocratique du Congo. Elles ont été animées par Bruno Jean- Richard Itoua, président de la Fondation pour Christ en République du Congo, le prophète Nathanaël Kabeya et l'apôtre Jonathan Mongalie.

S'inspirant du thème tiré dans Jean, chapitre 10, verset 27, qui stipule : « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent », Bruno Jean- Richard Itoua, ministre de son état, et qui a accepté de s'afficher en public pour la première fois, a rappelé aux participants venus nombreux à cette croisade évangélique les promesses de l'Eternel. En outre, il a invité les chrétiens à être spirituels et non charnels. « Vous serez une habitation de Dieu en esprit. C'est dans une dimension spirituelle que Dieu peut habiter en nous. Dieu veut que nous adoptions cette dimension spirituelle pour être en communion avec lui. L'Eglise doit être uni, et que l'heure n'est plus aux critiques », a-t-il insisté.

L'apôtre Jonathan Mongalie, de son côté, a parlé du choix de la personne avec qui on doit être. Un homme de prière, d'après lui, « ne marche pas avec n'importe qui. Jésus-Christ avait fait le choix des apôtres qui devaient travailler avec lui. Il faut aussi laisser le temps au temps afin que Dieu te taille ». Le prophète Nathanaël Kabeya pense que « nous devons permettre à notre esprit régénéré de dominer sur notre être tout entier ».

La cérémonie de clôture des trois journées d'explosion prophétique a été marquée par de fortes prières de délivrance et de guérison. Des messages prophétiques ont été donnés. Des miracles et des témoignages étaient perceptibles. Par ailleurs, l'éradication du banditisme urbain a été largement évoqué à travers la conscientisation des jeunes. « Les messages annoncés par les orateurs sont bénissant pour la nation. Nous avons touché toutes les couches de la société.

Nous souhaitons que ceux qui ont écouté les différentes prédications, surtout la jeunesse, prendront la voie de la raison et non celle de la perdition. Nous voulons une église unie, une nation indivisible, parce que le Congo est un pays de paix », a déclaré le directeur des affaires spirituelles de la Fondation pour Christ, Denis Mongo. Selon certains, la main de l'Eternel a agi sur certaines personnes qui étaient sous l'emprise de mauvais esprits. Les pasteurs et le peuple de Dieu, main dans la main, ont prié pour la préservation de la paix en République du Congo.