Afrique Australe: Le Secrétaire exécutif de la SADC, S.E. Elias Magosi, a rendu une visite de courtoisie au Président de la République du Botswana, S.E. Dr. Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi

Le Secrétaire exécutif de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), Son Excellence M. Elias M. Magosi, a rendu une visite de courtoisie au Président de la République du Botswana, Son Excellence Dr. Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi le 04 avril 2024.

Au cours de cette visite de courtoisie, le Président a été informé des activités du Secrétariat et de l'état d'avancement de la mise en oeuvre des programmes régionaux, et a présenté le rapport annuel du Secrétaire exécutif de la SADC couvrant l'exercice 2022/2023.

À cette occasion, le Secrétaire exécutif de la SADC a informé S.E. Dr Masisi des réalisations majeures accomplies dans la Région SADC dans le cadre de l'intégration et de la coopération régionales, telles que définies dans le Plan stratégique indicatif de développement régional (RISDP 2020-2030) et de la situation en matière de paix et de sécurité dans la Région.

Le Président Masisi a souhaité la bienvenue au Secrétaire exécutif de la SADC et à sa délégation dans ses bureaux et a réaffirmé la disponibilité du Gouvernement du Botswana, comme pays où siège le Secrétariat de la SADC, à apporter le soutien nécessaire au renforcement des missions du Secrétariat.

S.E. M. Masisi a félicité le Secrétaire exécutif de la SADC pour l'excellent travail qu'il a accompli tout au long de son mandat et a souligné que le Gouvernement du Botswana est toujours attaché aux principes et aux idéaux de la SADC, à savoir la promotion de la paix et de la sécurité dans la Région afin de parvenir à l'intégration régionale et à un développement socio-économique durable.

Le Président Masisi, entouré du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le Dr Lemogang Kwape et de hauts fonctionnaires, a souligné qu'en tant que pays hôte du siège du Secrétariat de la SADC, le Gouvernement du Botswana entend participer davantage aux activités de l'organisation et lui apporter le soutien nécessaire à son efficacité. Il a également rappelé la nécessité pour la SADC de présenter des rapports sur les résultats et l'impact de ses activités sur la Région. Il a ajouté sur ce point que la Région devait également tirer les leçons de ses expériences passées et s'efforcer de faire preuve d'innovation afin de réaliser des progrès dans la poursuite des ambitions affichées par la Communauté.

S.E. Magosi est le septième Secrétaire exécutif de la SADC en poste depuis le 1er septembre 2021,il a été investi à ce poste au cours du 41è Sommet des Chefs d'État et de gouvernement de la SADC en août 2021.

Ont accompagné S.E. Magosi, les fonctionnaires suivants du Secrétariat de la SADC: le Directeur de l'Organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité, le Professeur Kula I. Theletsane; le Directeur de la planification des politiques et de mobilisation des ressources, Dr Mubita Luwabelwa; la Responsable de la communication et des relations publiques, Mme Barbara Lopi et l'Assistante du Secrétaire exécutif, Mme Kelejwang Moichubedi.