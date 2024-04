Sénégal: Daouda Ngom s'engage à apporter de 'nouvelles perspective et une approche connectée' à la protection de l'environnement

Dakar — Le nouveau ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, s'est engagé, mardi, à Dakar, à "apporter de nouvelles perspectives et une approche connectée aux efforts de la protection de l'environnement".

"En tant que nouveau ministre de l'Environnement et de la transition écologique, je ferai mien cet héritage de 64 ans, non sans y apporter de nouvelles perspectives et une approche connectée à nos efforts collectifs de protection de l'environnement", a-t-il déclaré lors de la passation de services avec son prédécesseur, Alioune Ndoye. La cérémonie a eu lieu en présence du personnel du ministère et de plusieurs collaborateurs des deux ministres.

"Je prends l'engagement de ne ménager aucun effort pour la réalisation de la politique environnementale définie par le président de la République", a insisté le professeur Ngom. Il déclare que "l'heure est à l'action revigorée, à l'exploitation des technologies vertes les plus récentes" avec l'implication des communautés, des entreprises et des partenaires internationaux dans un esprit de "dialogue fécond".

Il a rappelé les défis qu'il est appelé à relever à la tête de son ministère, citant, entre autres, "la lutte contre la déforestation, la conservation de la biodiversité, l'adaptation au climat, la réduction de la pollution".

"L'environnement peut et doit être un levier important et efficace pour le développement de la plupart des secteurs de la vie publique, comme l'agriculture, la pêche, le tourisme, l'énergie, l'industrie", a estimé Daouda Ngom.

"Ensemble, grâce à une transition sans heurts et à une vision commune, le voyage vers un avenir plus vert et plus résilient se poursuit", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le désormais ancien ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Alioune Ndoye, a souhaité à son successeur "plein de succès" dans sa nouvelle mission. Il souligne que Daouda Ngom donne l'assurance, car il connaissant beaucoup les agents du ministère pour avoir collaboré avec eux depuis des années. "En tout cas, vous avez tous nos encouragements, notre disponibilité quand il s'agit de défendre le Sénégal et ses intérêts", a conclu M. Ndoye.