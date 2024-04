Guinée: Alpha Mamadou Cellou Diallo - « Nous avons rencontré le PM 4 fois et.... »

Alors que depuis plusieurs mois, les lignes semblent avoir bougé entre les enseignants contractuels et l'état guinéen, une autre bonne nouvelle est venue refleurir les coeurs, c'est notamment que le premier ministre Bah Oury a daigné rencontré les leaders des enseignants contractuels et pas qu'une fois mais 4 fois explique Alpha Mamadou Cellou Diallo coordinateur régional des enseignants contractuels de Labé.

Pour le sieur, le PM est sensible au sort de la guilde et insiste sur la production d'une liste unique assainie des erreurs et des introductions obscures et mal intentionnées et décantée au maximum.

Le PM attacherait du prix à la catégorisation et aurait produit un chronogramme réaliste de l'avis de notre interlocuteur qui indexe la date du 30 juin pour la sortie de l'arrêté d'engagement et de prise en charge et du 31 juillet pour le payement du premier salaire et le rappel des mois dûs à compter de janvier.

Bah Oury aurait aussi fustiger que la situation des contractuels non payés pourrissent dans la durée rappelant que les retraités avant l'engagement promis percevront les sous qui leur sont dûs.

Alpha Mamadou Cellou Diallo a expliqué qu'un nouveau pré enrôlement a été entamé lundi dernier et est en cours pour remplacer l'ancien très souffreteux et la biométrie suivra jusqu'à ce fameux concours en classe dont le résultat permettra de distinguer ceux qui méritent d'intégrer le fichier de la fonction publique.

Au titre des problèmes, Alpha Mamadou Cellou Diallo a cité en exemple Koubia où lors de la première remontée des informations un seul enseignant avait été omis contre 80 la deuxième fois, dans la même préfecture à Fafaya 1 et 2 tous les enseignants ont été remplacés par des fictifs.

La lutte menée jusque là est graduelle a voulu signifier Alpha Mamadou Cellou Diallo qui a expliqué en parabole qu'il fait s'accommoder des victoires de parcours jusqu'à remporter la plus importante.