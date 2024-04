Sénégal: Saint-Louis-appui aux personnes nécessiteuses en cette veille de korité - L'Amicale des chefs de services déconcentrés et des chefs de projets et programmes perpétue la tradition

L'Amicale des chefs services déconcentrés de l'État et de la région de Saint-Louis a encore une fois volé au secours des populations nécessiteuses de la région de Saint-Louis. Ses membres ont en effet appuyé cette année près d'une centaine de familles démunies de concert avec la Direction régionale de l'Action Sociale qui leur a fourni une liste de bénéficiaires.

Venu prendre part à ce rituel, le Gouverneur de Saint-Louis, Alioune Badara Sambe par ailleurs membre de cette Amicale, se réjouit de l'initiative et explique que celle-ci s'inscrit dans un esprit de solidarité et d'entraide au profit des plus démunis. « C'est avec plaisir et humilité que l'on vient ici soutenir nos prochains. Ce qui est un aspect important dans les valeurs que nous avons au Sénégal. Nous les avons appuyés en riz, en mil, en oignons et avec un petit montant de 2000 FCFA pour servir de transport », a fait savoir le Gouverneur Sambe qui en a profité aussi pour souhaiter par anticipation une bonne fin de Ramadan et une bonne fête de Korité à l'ensemble des citoyens sénégalais.

Il a également souhaité que le nombre de bénéficiaires de ce don puisse diminuer l'année prochaine. Ce qui, d'après lui, rejoint le voeu des hautes autorités : « c'est que le Sénégal puisse atteindre un niveau de développement tel que les populations pourront joindre les deux bouts ». La cérémonie s'est déroulée dans la grande cour de la Gouvernance de Saint-Louis en présence des différents directeurs régionaux membres du Comité régional de développement (CRD).

%

Et Souleymane Diop, Directeur regional de la Planification par ailleurs Président de L'Amicale des chefs de services, d'insister sur le volet social entrepris par leur Amicale depuis six (6) ans dans la région. « Cette journée de solidarité consiste à faire cotiser ou contribuer nos membres. Une fois ces cotisations regroupées, on achète des kits alimentaires qu'on va redistribuer aux personnes nécessiteuses », a-t-il expliqué. L'occasion a été également saisie par les donateurs pour inviter d'autres entités et bonnes volontés à faire pareil pour le grand bonheur des plus démunis. Le coût global de ce don s'élève à plus de 2 000 000 FCFA.