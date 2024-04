Guinée: Dans la fièvre de la fête les coiffeurs affichent complet

À quelques heures de la célébration de la plus importante des fêtes du culte musulman, l'Aïd El fitr, les salons de coiffure hommes débordent de clients.

Dans son salon situé à Mairie et à minuit passé, Abdourahmane nous a reçu à coeur ouvert: "Ici le travail de passe bien, on s'arrange à satisfaire les clients, on s'accorde avec eux du mieux qu'il nous est possible, les clients viennent et on s'en contente..."

Il y'a tous les produits nécessaires à la coiffure à la disposition des salins de nos jours tant pour teindre que pour friser et chez Abdourahmane le travail dure jusqu'à 3h parfois et les veilles de fête, c'est carrément la nuit blanche.

À la question de savoir, si certains clients affichent de l'indélicatesse, Thierno Fodé Sané acquiesce: "Il est clair que certains sont belliqueux mais le client qui choisit ton service, il faut savoir le manager qu'il parte heureux"

À l'attente de son tour chez le coiffeur depuis trois tours d'horloge, ce jeune homme n'en démord pas: "je suis là depuis 22h et il est une heure, j'attends comme le dit le dicton à chacun son tour chez le coiffeur. Le maître des lieux est un de mes grands et il excelle dans le maniement de la tondeuse..."