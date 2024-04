Cote d'Ivoire: Déficit en eau potable à Oghlawpo - Bientôt un forage d'une grande capacité pour régler la question

Le calvaire auquel sont confrontées les populations à Oghlawpo, pour ce qui est de l'adduction en eau potable, ne sera plus qu'un lointain souvenir sous peu. En effet, un forage d'une capacité de 300 m3 est en construction dans le village d'Akouré, rapporte une note du service de communication dont fratmat.info a eu copie, ce lundi 8 avril 2024.

Le lancement des travaux a eu lieu le jeudi 4 avril 2024, par le Sous-préfet d'Oghlwapo, le Commandant Kouamé Djahan Norbert. Ce projet initié par la chefferie d'Akouré avec à sa tête l'Honorable chef Ambon Ignace, bénéficie de l'appui financier de l'Office national de l'eau potable (Onep). Bien plus, ce forage permettra de desservir en plus du village d'Akouré, les localités de Dabré, Domolon, Montezo et Alépé.

Cette initiative a été saluée par le Sous-préfet d'Oghlawpo. « Le chef Ambon a initié un simple projet de forage pour son village Akouré. Mais aujourd'hui, ce projet va résoudre l'épineux problème d'accès à l'eau potable. Et c'est cela être un chef, agir en acteur de développement pour sa population. Je tiens chef Ambon, à vous féliciter pour cette initiative. Un chef doit être porteur de projets de développement pour sa population et non faire la politique du contre développement », a-t-il expliqué.

C'est pourquoi, il invite les chefs des villages de N'Gokro, Andou M'Batto et Dabré à la réalisation de plusieurs projets au profit de leurs populations. Le Commandant Kouamé Djahan Norbert, pour qui le développement doit être l'affaire de tous, a appelé tous les fils et cadres des villages d'Oghlawpo à plus d'initiatives en faveur du développement de leur circonscription.