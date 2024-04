Algérie: Aïd El-Fitr - Le président de la République présente ses voeux au peuple algérien

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, mardi soir, ses voeux au peuple algérien, à l'occasion de l'avènement de l'Aïd El-Fitr, saluant le climat de haute spiritualité et les manifestations de solidarité et d'entraide ayant marqué le mois sacré de Ramadhan.

"Demain, nous accueillerons le premier jour de l'Aïd El-Fitr, puisse Allah Tout-Puissant agréer notre jeûne, nos prières et nos bonnes actions", a dit le président de la République dans une allocution adressée au peuple algérien à cette occasion.

"Cette année, nous avons vécu le mois de Ramadhan dans un climat de haute spiritualité et de sérénité pour les citoyens, grâce à l'abondance et à la maîtrise des prix, qui les ont mis à l'abri des calculs des tenants des intérêts étroits dont ils étaient otages des années durant en ce même mois", a ajouté le président de la République.

"Tout en louant Allah pour cette stabilité, je tiens à adresser, à nouveau, mes remerciements aux commerçants aux âmes bienveillantes et charitables, à leurs représentants, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs et partenaires économiques pour leurs efforts sur le terrain en faveur des citoyens et pour les plus belles manifestations d'entraide et de solidarité avec les citoyens enracinés au plus profond de la société algérienne", a souligné le président de la République.

"Je vous réitère, ainsi qu'à notre communauté nationale à l'étranger, mes voeux les plus sincères à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, sans oublier nos frères en Palestine occupée et à Ghaza meurtrie. Bonne fête de l'Aïd à tous, Gloire et éternité à nos vaillants Chouhada. Que la paix vous accompagne", a ajouté le président de la République.