Maroc: Signature à Rabat d'un mémorandum d'entente pour la mise en oeuvre d'un programme national de zones logistiques

Rabat — Un mémorandum d'entente pour la mise en oeuvre d'un programme national de zones logistiques a été signé, mardi à Rabat, entre l'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) et MED Z, filiale de CDG Développement .

Ce MoU, dont la cérémonie de signature a été présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil et le directeur général de la CDG, Khalid Safir, prévoit un cadre conventionnel de collaboration pour la réalisation d'un réseau national de zones logistiques, situées au niveau de plusieurs régions du Royaume et ayant un impact majeur sur l'aménagement du territoire et l'efficience de différentes chaines de valeur économiques.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette cérémonie, M. Abdeljalil a indiqué que ce mémorandum d'entente vise à accélérer la mise en oeuvre de l'aménagement des plateformes logistiques au Maroc.

"Cet aménagement constitue un pilier essentiel de la Stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique, ayant pour objectif de rationaliser les flux à travers des infrastructures dédiées en réduisant les coûts de transport et de logistique et en contribuant à stimuler le développement économique du pays", a souligné le ministre.

Le mémorandum a été paraphé par Ghassane El Machrafi, directeur général de l'AMDL, Mustapha Lahboubi, membre du directoire de CDG Développement et Mohssine Semmar, président du Directoire de MEDZ.

Ce partenariat permet, en outre, d'accompagner l'accélération amorcée au niveau du programme infrastructurel piloté par l'AMDL, pilier de la Stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique.

Ce programme ambitionne, par ailleurs, de fournir un foncier logistique aménagé aux meilleurs standards, destiné à abriter des bâtiments et installations logistiques, au niveau de zones de massification et de concentration des flux de marchandises et des noeuds de la supply chain pour l'amélioration de l'efficacité et de la performance de l'économie nationale.

Il contribuera également à répondre à une demande croissante en immobilier logistique, portée par une sophistication progressive de l'économie marocaine et par une nécessaire structuration des flux en milieux urbain, en constituant un chantier de convergence de l'action publique au service de la compétitivité des territoires.