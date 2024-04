Ile Maurice: Medine se dote de cinq nouveaux pivots pour l'irrigation contrôlables à distance

Medine, l'un des pionniers de l'industrie sucrière mauricienne et de l'agriculture de précision, renforce son parc de machines agricoles avec l'acquisition de cinq pivots d'irrigation Valley 365, marquant ainsi une étape significative dans l'adoption de technologies avancées pour optimiser les rendements agricoles et assurer une gestion optimale des ressources. Ce système innovant offre une plateforme unique regroupant des outils de gestion à distance et permettant un contrôle et une planification optimisés de l'irrigation.

Avec cet investissement important, le groupe Medine s'équipe des pivots Valley 365®, reconnus pour leur efficacité et leur technologie de pointe en matière d'irrigation. Grâce à une application dédiée, les équipes de Medine agriculture pourront surveiller et contrôler les pivots, les pompes, les sondes d'humidité, et recevoir également des rapports détaillés et des alertes en temps réel sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Les pivots Valley 365® - représentés par Blychem, une société du groupe IBL, - intègrent des fonctionnalités avancées assurant ainsi une gestion précise et efficace des ressources en eau. Cette technologie permet aux équipes agricoles de Medine de réaliser des économies significatives en eau et en énergie, tout en optimisant le rendement des cultures grâce à une application d'eau sur mesure. L'adoption des pivots Valley 365® illustre l'engagement du groupe envers des pratiques agricoles durables et innovantes, réduisant l'impact environnemental, tout en améliorant la productivité et favorisant la rentabilité des exploitations agricoles.

«Medine reste à l'avantgarde de l'innovation agricole, affirmant son rôle de pionnier dans ce domaine. L'eau demeure un élément central pour l'agriculture, soulignant ainsi l'importance d'une gestion efficiente de cette ressource. L'investissement dans les technologies témoigne de notre volonté affirmée de promouvoir une agriculture durable et performante», avance Patrick Lagesse, Managing Director du pôle agricole.

Avec plus de 110 ans d'histoire, Medine a été le premier groupe sucrier à investir dans la modernisation des méthodes de récolte dans les champs. En 2023, le groupe a investi plus de Rs 100 millions dans les nouvelles technologies et la smart agriculture, telles que l'utilisation de drones pour cibler l'application d'herbicides et optimiser l'utilisation des ressources. Medine compte plus de 3 300 hectares sous culture, répartis dans différentes zones allant de Chebel à Roches-Brunes, La Mecque, Bambous, Beaux-Songes, Cascavelle, Yémen, Palmyre, en passant par Henrietta.

Selon la direction, Medine continue d'investir dans ses activités agricoles, en mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité grâce à l'adoption de la mécanisation et de nouvelles technologies. Le groupe s'est également diversifié dans la culture de fruits et de légumes ainsi que dans les produits à valeur ajoutée.