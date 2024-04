Algérie: Réhabilitation du Barrage vert - Des professionnels de Naâma louent une 'vision intégrée' pour mettre en oeuvre ce mégaprojet

NAAMA — Les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, relatives à la réhabilitation du Barrage vert, constituent "une vision intégrée" en vue de mobiliser tous les moyens pour accélérer et réussir la concrétisation de ce mégaprojet, ont souligné des professionnels de la wilaya de Naâma.

Le président de la Chambre d'Agriculture de Naâma, Boualem Ahmed, a souligné l'importance accordée par le Président de la République à la réhabilitation du Barrage vert selon un cahier des charges spécial, exigeant, a-t-il dit, des entreprises qualifiées, des moyens de qualité, des technologies innovantes et une application des méthodes modernes et efficaces, en plus de l'implication d'une jeunesse innovante et l'utilisation des études réalisées par des laboratoires de recherche universitaires et d'autres instances agréées en relation avec la réhabilitation du Barrage vert.

Le même responsable a mis en avant l'importance d'ouvrir la voie aux entreprises spécialisées et de haute performance pour parvenir "rapidement" à la mise en oeuvre des projets de protection des zones forestières et steppiques du Barrage vert, en particulier au niveau des régions des hauts plateaux et du sud, dont la wilaya de Naâma, qui est affectée par les changements climatiques ayant induit des perturbations au niveau de l'écosystème et favorisé d'autres facteurs négatifs, comme l'avancée du sable.

Pour sa part, le chef du bureau de l'Organisation nationale des agriculteurs, producteurs et transformateurs de Naâma, Mohamed Mamouni, a souligné que "l'intérêt affiché par le président de la République, pour généraliser les arbres plantés dans le Barrage vert aux zones des dunes confirme l'existence d'une stratégie d'Etat (...) à dimension environnementale durable, pour la mise en oeuvre de solutions radicales de lutte contre les sources et les causes du phénomène de désertification".

Le représentant du Haut Commissariat pour le Développement de la steppe (HCDS) à Naâma, Mebarki Miloud, a souligné, pour sa part, l'importance des instructions données par le Président de la République concernant la création d'entreprises de jeunes activant dans le domaine du reboisement, de l'hydraulique et du suivi de l'exploitation, afin de protéger les ressources naturelles et d'assurer leur durabilité, estimant que l'objectif recherché est "d'obtenir des résultats avec des répercussions positives sur le niveau de développement économique et social des wilayas traversées par le Barrage Vert".

M. Mebarki a mis l'accent sur l'intérêt accordé par l'Etat à cet aspect, en prenant les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre les opérations de réhabilitation du Barrage Vert, dans le but de lutter contre la dégradation du sol et la désertification, ainsi que d'améliorer la résilience des zones pastorales aux changements climatiques, à l'instar de la wilaya de Nâama qui recèle d'importants atouts, en particulier ses plus de 1,2 million d'hectares de pâturages et sa ceinture verte (Barrage Vert) qui s'étend sur six communes avec une superficie de 173.522 hectares.