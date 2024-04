Algérie: Réception à partir du 15 avril des dossiers pour l'édition de publications périodiques et de journaux électroniques

ALGER — Le ministère de la Communication a annoncé, mardi dans un communiqué, la réception, à partir du 15 avril prochain, des dossiers relatifs à l'adaptation aux dispositions de la loi relative à l'information et de la loi relative à la presse écrite et à la presse électronique.

"Le ministère de la Communication informe la presse papier et la presse électronique qu'il réceptionnera, du 15 avril au 2 juin 2024, les dossiers relatifs à l'adaptation aux dispositions de la loi 23-14 du 27 août 2023 relative à l'information et de la loi 23-19 du 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique, ainsi que les dossiers pour l'édition de nouvelles publications périodiques et de journaux électroniques, et ce, conformément à l'article 79 de la loi 23-19 relative à la presse écrite et à la presse électronique", lit-on dans le communiqué.

Les concernés doivent déposer deux copies du dossier complet au niveau de la Direction des médias du ministère de la Communication, au 7e étage, bureau 701, ou via le lien: d.maedi@ministerecommunication.gov.dz, a précisé la même source.

Les concernés sont invités à "télécharger le modèle type de la déclaration et les documents à fournir sur le site officiel du ministère de la Communication https://www.ministerecommunication.gov.dz".