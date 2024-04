Algérie: Décès de l'écrivain et critique littéraire algérien Brahim Sahraoui

ALGER — L'universitaire, écrivain et traducteur algérien Brahim Sahraoui, auteur de plusieurs ouvrages sur la traduction et la critique littéraire, est décédé mardi à Sétif à l'âge de 66 ans, a-t-on appris auprès de son entourage.

Né en 1958 à Sétif, Brahim Sahraoui enseignant à l'université d'Alger 2 (faculté des langue et littérature arabes et des langues orientales) était actif dans le champ de la traduction, de la critique littéraire et des questions liées à la réflexion philosophique.

Il a, à son actif, plusieurs ouvrages littéraires, traductions et critiques publiées dans des périodiques arabes notamment "Analyse du discours littéraire" et "Le récit arabe ancien, genres, fonctions et structures", en plus de la traduction de la pièce de théâtre "Jazz" de Marcel Pagnol (2016).

Brahim Sahraoui a reçu notamment le Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor en sciences humaines pour 2016, une distinction décernée annuellement par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alecso), pour sa traduction vers l'arabe de l'ouvrage collectif (en Français) "Philosophies de notre temps", dirigé par Jean -François Dortier.

La dépouille du défunt sera inhumée dans le village d'Al-Hamma, à Sétif.