Algérie: Tizi-Ouzou - Lmakrout et Tihvouline des incontournables de la table de l'Aïd

TIZI-OUZOU — A la veille de l'Aïd El Fitr, les femmes de Tizi-Ouzou s'affairent à confectionner gâteaux et biscuits, notamment Elmakrout (le Makrout) et Thihvouline (beignets à base de pâte levée) qui sont des incontournables pour célébrer cette fête religieuse.

Le large éventail de gâteaux algériens, sans cesse revisité et chaque fois modernisé et remis au goût du jour, ne saurait se passer de Lmakrout, des losanges à base de semoule et de smen, fourrés avec une farce de "Ghers" (pâte de datte) ou de fruits secs (des amandes à l'origine ou des cacahuètes), frits puis passés dans du miel, ou de Tihvouline (Khfaf ou Sfendj, selon les régions), des beignets à base de semoule, levure boulangère, eau et sel.

Si à chaque Aid El Fitr, les femmes qui se chargent généralement de la confection des friandises, cherchent toujours à impressionner leurs familles et invités avec de nouveaux gâteaux, allant jusqu'à surfer des heures sur le net à la quête des dernières créations, les gâteaux traditionnels gardent toujours leur place de choix sur les tables à Tizi-Ouzou.

Tihvouline et Lmakrout (ou Lmakroudh) sont les derniers gâteaux préparés, car se conservant moins que les sablés. Ils sont confectionnés habituellement la veille de l'Aïd au soir pour être servis le lendemain matin, a-t-on appris auprès de plusieurs femmes.

Jedjiga et Ouiza, deux septuagénaires rencontrées dans un espace commercial de la ville de Draa Ben Khedda en train de choisir de la semoule pour le Makrout, ont indiqué à l'APS qu'"une table de l'Aïd El Fitr sans ce gâteau, n'est pas complète".

Pour ces deux dames, le Makrout est beaucoup plus un rappel des traditions et de la belle ambiance qui, jadis, caractérisait les foyers le soir du dernier jour du Ramadhan. "Les femmes se réunissaient pour préparer une grande quantité de ce gâteau, l'une se chargeant de former les losanges de semoule fourrés, l'autre de les frire et une troisième de les plonger dans du miel", se souvient Ouiza avec nostalgie.

Le Makrout a aussi cette particularité d'être un gâteau économique et délicieux, car composé essentiellement de semoule et de Smen et on peut le fourrer de pâte de dattes ou d'arachides à la place de celle d'amandes (plus chères), même si à Tizi-Ouzou beaucoup préfèrent la pâte de datte aux autres farces pour son goût, mais aussi parce que se conservant plus longtemps que celle à base de fruits secs.

Lynda, une Youtubeuse de Larbaa n'Ath Irathen, qui anime une chaine de cuisine consacrée principalement aux recettes traditionnelles, a souligné que jadis Lmakrout était préparé à base d'huile d'olive. "Cet ingrédient donne un goût particulier au gâteau et se marie très bien avec le miel parfumé d'eau de fleur d'oranger", a-t-elle dit.

Elle a noté que beaucoup de ses abonnés lui ont demandé de partager la recette du Makrout à l'huile d'olive, pour la transmettre. "Ceux qui l'ont essayé ont témoigné dans leurs commentaires qu'ils ont beaucoup appréciés le gout original de ce Makrout", a-t-elle fait savoir.

Tihvouline, symbole de faste et de générosité

Pour Tihvouline, c'est une autre histoire, car dans la wilaya de Tizi-Ouzou comme à travers toute la région de Kabylie, il ne saurait y avoir de fête sans ces beignets traditionnels.

Au-delà d'être un mets à consommer, il est chargé de symboliques et de bons augures. La pâte levée du beignet augure la "Baraka", le faste, l'abondance et la générosité, notent plusieurs femmes.

Qu'il s'agisse de Yennayer (Nouvel An Amazigh), de fêtes religieuses (Aïd El Fitr ou El Kebir), de mariage et circoncision, de Waada (offrande) ou autres événements familiaux ou communautaires, Tihvouline (Tahvoult au singulier) sont toujours présentes, diront Ouerdia, Saâdia et Malika, de la commune de Tadmait.

Les beignets sont servis le jour de l'Aïd à part, dans une belle assiette ou un joli plateau, et sont dégustés avec du thé, du café ou un café au lait faisant le plaisir de ceux qui n'aiment pas consommer trop de sucre. Tihvouline sont aussi offertes entre familles avec le reste des gâteaux préparés.

De nombreuses femmes ont insisté sur l'importance de préserver les gâteaux traditionnels algériens qui sont un héritage patrimonial national.