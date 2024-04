Angola: Des universitaires analysent les politiques visant à favoriser la croissance économique

Luanda — L'analyse des politiques visant à promouvoir la croissance socio-économique en Angola et la sécurité alimentaire ont été les thèmes dominants de la première journée des VIIIème Conférences techniques et scientifiques de la Faculté d'Économie de l'Université Agostinho Neto, qui ont débuté mercredi, à Luanda.

L'événement, qui se déroulera jusqu'à vendredi, prévoit également des panels sur des thèmes tels que "Stratégies commerciales pour la durabilité économique", "Système financier angolais et développement durable", "La contribution de la comptabilité et de l'audit au bon fonctionnement de l'économie" et "Le capital humain"ainsi que le développement durable".

Pendant trois jours, les universitaires réfléchiront également sur des questions liées à la diversification de la structure productive, à l'impact de l'agriculture familiale, au tourisme comme triomphe et défi pour le développement de l'Angola, au rôle de l'entrepreneuriat dans la durabilité de l'économie du pays, au financement bourse durable, entre autres.

Concernant les journées techniques et scientifiques, le vice-recteur de l'Université Agostinho Neto, João Baptista, a déclaré que l'événement permettra la création de projets pour accélérer le processus de diversification économique et réaliser un développement durable en Angola.

Dans le même ordre d'idées, le doyen de la Faculté d'Économie de l'Université Agostinho Neto, Redento Maia, a déclaré que l'objectif de l'événement est de motiver la communauté universitaire, avec un accent particulier sur les économistes, à apporter leurs opinions et suggestions de clarification et évaluation des nouvelles approches en matière de gestion.

L'universitaire a rappelé que l'académie doit servir la société, à travers la formation de professionnels dans différents domaines de connaissances, pour aider le Gouvernement et les entreprises privées à élaborer de meilleures stratégies pour le développement socio-économique du pays.

Il a souligné la recherche scientifique et la relation entre l'université et la société comme des facteurs qui contribuent à résoudre les problèmes sociaux et économiques auxquels l'Angola est confronté.