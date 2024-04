Afrique: Des parlementaires angolais participent à la VIIIe Conférence internationale à Oslo

Luanda — Les parlementaires angolais participent mercredi, à Oslo, république de Norvège, à la VIIIe Conférence internationale des parlementaires sur la mise en oeuvre du Programme d'action pour le développement démographique.

A la conférence, organisée par le Groupe parlementaire multipartite norvégien pour les droits sexuels et reproductifs et le Forum parlementaire européen pour les droits de l'homme, l'Angola est représenté par une délégation composée des députés Luísa Damião et João Bernardo Kanda.

Au cours des séances de travail, les parlementaires aborderont la protection de la démocratie et des droits de l'homme, le leadership et la participation des jeunes, la santé sexuelle et reproductive et les droits des jeunes et des adolescents, ainsi que la tenue de la séance plénière sur l'adoption de la Déclaration d'engagement d'Oslo.

L'initiative vise à promouvoir le dialogue entre les parlementaires de toutes les régions sur la mise en oeuvre du programme d'action de la CIPD et des objectifs de développement durable, en vue d'obtenir un plus grand engagement en faveur d'une action collective dans les domaines de la mobilisation des ressources et de créer un environnement politique favorable à la santé, aux droits sexuels et droits reproductifs.