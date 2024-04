Congo-Kinshasa: L'ambassadeur de la Chine en RDC appelle au retrait immédiat du M23 du Nord-Kivu

L'ambassadeur de la Chine en RDC, Zhao Bin a appelé, mardi 9 avril, les groupes armés dont le M23 à cesser leurs atrocités sur les civils et à se retirer immédiatement des zones occupées au Nord-Kivu.

Il a lancé cet appel à Bukavu (Sud-Kivu) lors de la décoration des casques bleus chinois de la MONUSCO qui quittent définitivement la RDC.

A cette occasion, ce diplomate chinois a fait savoir que son pays oeuvre pour la restauration de la paix en RDC et pour son intégrité territoriale.

« Force est de constater que les groupes armés illégaux sévissent toujours dans l'Est du Congo et la situation humanitaire demeure fort inquiétante. En tant que pays ami fiable et partenaire stratégique globale de la RDC, la Chine soutient fermement les efforts du peuple congolais dans la sauvegarde de la souveraineté, de la sécurité et de l'intégrité territoriale et exhorte tous ces groupes armés dont le M23 de mettre fin à la violence et à l'atrocité et à se retirer des zones occupées », a indiqué Zhao Bin.

Il a également note que la Chine a toujours fait de son mieux pour accompagner la RDC dans le renforcement de ses capacités en matière de sécurité en lui fournissant des aides matérielles et financières.

« La Chine appelle la Communauté internationale à accroitre son soutien à la hauteur du besoin humanitaire de la RDC afin d'atténuer la situation difficile dont souffre la population dans l'Est du pays afin que la paix, le développement, la prospérité se réinstallent le plus tôt possible dans l'Est du Congo », a poursuivi Zhao Bin.