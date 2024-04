Burkina Faso: Journée nationale d'engagement patriotique - Des sociétés d'Etat apportent leur soutien aux associations féminines

La Société nationale burkinabè d'électricité (SONABEL) a organisé, en collaboration avec l'ONEA et la SONABHY, une opération de salubrité et de remise de matériels de jardinage aux femmes installées sur la ceinture verte de l'arrondissement 8 de Ouagadougou, dans le quartier Zongo, le samedi 6 avril 2024.

La Société nationale burkinabè d'électricité (SONABEL) a répondu à l'appel du Président de la Transition, capitaine Ibrahim Traoré, sur les actions à mener pendant les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Ainsi, de concert avec d'autres sociétés d'Etat, notamment, la Société nationale burkinabè d'hydrocarbure (SONABHY) et l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA), elle a organisé, une opération de salubrité et de remise de matériels de jardinage au profit des femmes installées sur l'espace de la ceinture verte de l'arrondissement 8 de Ouagadougou, dans le quartier Zongo, le samedi 6 avril 2024.

Pour le directeur général de la SONABEL, Souleymane Ouédraogo, c'est une légitime fierté pour les trois sociétés qui ont bien voulu s'associer pour réaliser un projet structurant pour la population riveraine du quartier Zongo. Selon lui, le projet va permettre aux différentes associations de travailler la terre et faire de la production maraichère, mais aussi de prendre soin des plantes qui sont sur le site. Il a fait savoir que l'objectif visé est de rendre autonome les bénéficiaires. Le matériel remis est composé essentiellement de brouettes, de pioches, de perles, d'arrosoirs.

A cela, s'ajoute un réseau électrique, un château d'eau, accompagné d'éclairage public qui va faciliter la sécurité de la zone et renforcer les conditions d'études des élèves riverains. La réalisation du réseau électrique sur le site permet de disposer de l'eau 24h/24. Ce qui va accélérer la cadence de production des populations, a confié Souleymane Ouédraogo. A entendre le patron de la nationale d'électricité, il s'agit de mettre en place un système d'alimentation de jardin en eau pour permettre à 80 groupements et associations de femmes et Personnes déplacées internes (PDI) de faire de la culture maraichère. Pour cela, il a laissé percevoir que le projet se veut pérenne.

Un coût global de 55 millions F CFA

Il a par ailleurs souligné que cet acte de salubrité est un geste patriotique qui va sauver l'environnement et les hommes. Le directeur général de la SONABEL a indiqué que le coût global de l'opération est estimé à 55 millions F CFA, dont 10 millions F CFA, dans l'achat de matériels financés par la SONABHY et l'ONEA et les 45 millions F CFA, pour le développement du réseau électrique ainsi que les ouvrages annexes, financés par la SONABEL.

Il a remercié tout le personnel des trois sociétés et encouragé d'autres structures à emboiter le même pas. Quant aux bénéficiaires, il leur a demandé d'en faire bon usage pour en bénéficier davantage. Le directeur général de la SONABHY, Aimé wend-penga Nongkouni, a affirmé qu'à travers cet acte qui entre dans le cadre de leur responsabilité sociale, leurs structures ont voulu transmettre un message d'espoir et d'encouragement en réaffirmant leur disponibilité à oeuvrer pour le bien-être des communautés.

Il a souhaité que ladite journée soit le point de départ d'une collaboration fructueuse et continue entre les entreprises, le gouvernement et les sociétés civiles pour le bien de tous. Selon le directeur général de l'ONEA, Flandion Idrissa Sourabié, la préservation, l'assainissement et l'hygiène de la nature sont des préoccupations majeures pour eux. Il a fait savoir que ladite cérémonie de salubrité vient à point nommé pour l'ensemble des collaborateurs dans la commémoration des journées patriotiques.

Le directeur régional de l'environnement du Centre, Philipe Tamini, a noté que le site est entièrement clôturé et compte au total 12,5 hectares avec deux forages et un château d'eau. Il a signalé que les espèces végétales et forestières qui ont été mises en terre seront entretenues par les associations. L'une des bénéficiaires, Salamata Tagbelga a traduit sa joie et celles de ses camarades aux directeurs des trois sociétés pour l'acquisition du matériel. Pour elle, ces matériels vont être utiles dans la production maraichère. « Nous produisons des légumes et des feuilles comestibles » a-t-elle cité.