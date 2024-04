Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Port d'insignes de grade et remise de médailles d'honneur

La cérémonie de port d'insignes de grades au titre du deuxième trimestre de l'année en cours, couplée à celle de décoration aux Ordres nationaux, s'est déroulée il y a quelques jours, au tarmac 02/20 de la base aérienne de Pointe-Noire, en présence du général de brigade, Jean Olessongo Ondaye, commandant de la zone militaire de défense n° 1, et du colonel Norbert Okiokoutina, grand chancelier des Ordres nationaux.

Juste après l'exécution de l'hymne national, la lecture des décrets portant élévation à titre exceptionnel et normal, dans l'Ordre du mérite congolais, l'Ordre du dévouement congolais, l'Ordre de médaille d'honneur, l'Ordre de la croix de la valeur militaire et l'Ordre de la médaille d'honneur, des blessés et des mutilés et de victimes de guerre a placé l'activité dans son contexte.

Au total, quinze personnes ont été décorées. « Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'Ordre du mérite congolais », a dit le colonel Norbert Okiokoutina. Il a profité de ce moment pour rappeler aux uns et aux autres que les distinctions reçues symbolisent la reconnaissance des plus hautes autorités du travail acharné et le dévouement des récipiendaires dans l'accomplissement de leur mission. Il a également félicité les récipiendaires au nom de l'ensemble des membres du collège et en son nom propre et les a exhortés à continuer à servir d'exemple pour les générations présentes et futures.

Le colonel Norbert Okiokoutina a aussi indiqué à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être décorés cette année qu'il n'y a pas de déméritant car ils ont tous participé activement à l'effort collectif couronné par les présentes distinctions. Cette cérémonie, faut-il le rappeler, est une tradition de la Grande chancellerie des Ordres nationaux au profit de ceux qui ont mérité de la nation, par leur engagement patriotique. Ces distinctions solennelles sont, une fois de plus, la preuve de l'attachement du chef de l'État à la récompense du mérite au service de la nation.

Après cette activité solennelle, le commandant de la zone militaire de défense n°1, Jean Olessongo ondaye, a présidé la cérémonie de port d'insignes de grades. Celle-ci a été marquée par deux temps forts, la lecture des textes portant nomination au grade au titre du deuxième trimestre de l'année en cours, puis la cérémonie de port de galons. Au total, quatre colonels-majors et quelques éléments du quartier général ont été promus. Les agents des Forces armées congolaises ont salué le mérite de leurs collègues retenus pour la circonstance. Notons que cette activité a été clôturée par un défilé militaire suivi d'un cocktail dinatoire.