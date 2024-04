Angola: Carolina Cerqueira s'entretient avec les ambassadeurs de Chine et de Norvège

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale, Carolina Cerqueira, a reçu tour à tour, mercredi les ambassadeurs de Chine et de Norvège, respectivement Zhang Bin et Bjornar Dahl Hotvedt.

Avec le diplomate asiatique Carolina Cerqueira a discuté du renforcement de la coopération aux nivaux régional et international, tandis qu'avec les Nordiques ils ont parlé de la coopération dans le domaine parlementaire.

A la fin de l'audience accordée par la présidente du Parlement angolais, l'ambassadeur de Chine, Zhang Bin, a déclaré que les deux pays renforceraient la coopération et le dialogue sur les questions régionales et internationales, dans le cadre d'efforts conjoints pour défendre la paix, la sécurité et promouvoir du développement régional.

Le diplomate chinois a également mentionné l'intention de renforcer les échanges de haut niveau entre les deux institutions parlementaires et la coopération entre les commissions spécialisées et les groupes d'amitié de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée populaire de Chine.

Zhang Bin a souligné qu'au cours de la réunion, ils ont également examiné la matérialisation du consensus atteint lors de la visite d'État du Président João Lourenço en République populaire de Chine.

A cette occasion, il a transmis les salutations du président du Comité permanent de l'Assemblée populaire de Chine, Zhao Leji, à la présidente de l'Assemblée antionale d'Angola, Carolina Cerqueira.

Le 12 janvier 1983, la Chine et l'Angola ont établi des relations diplomatiques, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire de l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Coopération entre l'Angola et la Norvège

Ce mercredi également, Carolina Cerqueira s'est entretenue avec l'ambassadeur de Norvège en Angola, Bjornar Dahl Hotvedt, qui a également profité de l'occasion pour saluer l'organisation de la 147ème Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP) qui a eu lieu en octobre 2023, à Luanda, .

Il a également exprimé la nécessité d'intensifier l'échange d'expériences entre les délégations des parlements des deux pays et la création de groupes d'amitié.

Concernant la coopération bilatérale, il a annoncé l'ouverture prochaine de l'ambassade d'Angola en Norvège.

Le diplomate a ajouté que son pays souhaite continuer à renforcer la coopération dans le secteur commercial, notamment pétrolier, et à attirer des entreprises norvégiennes en Angola pour investir dans d'autres secteurs.

La coopération bilatérale entre les deux pays s'est développée principalement dans les domaines politico-diplomatique et économique et commercial.

Sur le plan politique, les deux pays sont liés par 45 ans de relations diplomatiques, remontant aux débuts de l'indépendance de l'Angola, proclamée le 11 novembre 1975. La Norvège a été l'un des premiers pays occidentaux à reconnaître la souveraineté nationale de l'Angola.