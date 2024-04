Afrique: Amnesty International accueille le Sommet mondial des jeunes pour les droits numériques à Buenos Aires, en Argentine

communiqué de presse

Amnesty International organise un Sommet mondial des jeunes pour les droits numériques à Buenos Aires (Argentine) du 13 au 15 avril 2024.

Ce sommet de trois jours, qui rassemblera des centaines de délégué·e·s Jeunes du monde entier, offrira aux enfants et aux jeunes un espace pour partager leurs idées et envisager un monde qui respecte leurs droits, leur santé et leur bien-être en ligne.

Il mettra l'accent sur les problèmes rencontrés par les enfants et les jeunes sur Internet, notamment la surveillance, le harcèlement et les abus, afin de les aider à se sentir en sécurité et à être en mesure d'affirmer leurs droits et ceux des autres en ligne.

Les délégué·e·s discuteront également de la manière dont les enfants et les jeunes peuvent défendre leurs droits numériques et appeler les géants de la haute technologie à les respecter.

Informations à destination des journalistes

Le Sommet mondial des jeunes pour les droits numériques d'Amnesty International rassemble des enfants et des jeunes militant·e·s des droits humains et leurs allié·e·s afin d'imaginer un monde qui respecte les droits numériques et la santé et le bien-être en ligne des enfants et des jeunes.

Les objectifs de ce sommet sont les suivants :

bâtir une communauté mondiale engagée en faveur des droits des enfants et des jeunes dans le monde numérique ;

mettre à profit la portée et la puissance d'Internet pour faire en sorte que les voix des enfants et des jeunes soient entendues et respectées ;

appeler les gouvernements à assurer un environnement numérique sûr et respectueux des droits et à garantir l'égalité d'accès à Internet, en tenant compte de la diversité de la population mondiale des enfants et des jeunes ;

reconnaître le rôle que les enfants et les jeunes jouent dans la recherche de solutions aux problèmes du monde, comme la justice climatique, la justice raciale, la lutte contre la violence armée, les droits sexuels et reproductifs et maintenant le combat pour un monde numérique respectueux des droits.

Les ambassadeurs et ambassadrices des droits numériques d'Amnesty International, un groupe de 15 enfants et jeunes du monde entier qui ont la passion et l'expertise des droits numériques et s'engagent en leur faveur, mèneront les débats lors du Sommet. Ils et elles seront disponibles pour répondre à des interviews, ainsi que leurs alliées et dirigeantes d'Amnesty International Erika Guevara Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer et des politiques, Luciana Pol, directrice du programme Campagnes et Éducation, et Paola Garcia Rey, directrice adjointe d'Amnesty International Argentine.