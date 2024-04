Congo-Kinshasa: La corruption s'accentue - Fraude, abus et exploitation dans les mines de cuivre et de cobalt du Katanga

I. Résumé

La province du Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo (RDC), est l'une des régions productrices de cuivre et de cobalt les plus riches au monde. Pourtant, la population du Katanga, comme du reste de la RDC, reste extrêmement pauvre, et l'État n'a pas réussi à fournir à la majeure partie de la province les infrastructures et les services publics de base, en particulier dans les zones rurales.

Le secteur minier au Katanga est caractérisé par une corruption et une fraude généralisées à tous les niveaux. Une proportion importante du cuivre et du cobalt est extraite de manière informelle et exportée illicitement. Les représentants du gouvernement sont activement de connivence avec les sociétés commerciales pour contourner les procédures de contrôle et le paiement des impôts. Les profits servent à remplir les poches d'une élite petite mais puissante : des politiciens et des hommes d'affaires qui exploitent la population locale et détournent les richesses naturelles à leurs propres fins. De grandes quantités de minéraux précieux quittent le pays sans être déclarées, ce qui représente une perte énorme pour l'économie congolaise et une opportunité gâchée de réduire la pauvreté et de renforcer le développement. Une source locale estimait qu'à la fin de l'année 2005, au moins les trois quarts des minerais exportés du Katanga sortaient illégalement.

L'industrie minière au Katanga comprend deux secteurs parallèles : le secteur formel, où les sociétés étrangères et multinationales utilisent des méthodes d'extraction industrielles, et le secteur informel ou « artisanal », où des dizaines de milliers d'individus extraient des minéraux de manière indépendante, dans un environnement totalement non réglementé.

La plupart des produits extraits de manière artisanale sont exportés bruts, généralement sous forme d'hétérogénite, qui contient du cuivre, du cobalt et une gamme d'autres minéraux, ou, de plus en plus, sous forme de malachite, un minerai de cuivre important. Cela signifie que même lorsque ces exportations sont déclarées, la RDC perd les prix plus élevés qu'elle pourrait obtenir si elle traitait les minerais avant de les exporter et de les vendre. Au lieu de cela, la transformation a lieu en Zambie, en Afrique du Sud ou dans le pays de destination finale - le plus souvent la Chine ou d'autres pays asiatiques - offrant un gain économique considérable pour ces pays mais peu de valeur ajoutée pour la RDC.

Ce rapport met à jour un rapport de Global Witness intitulé « Rush and Ruin: The Devastating Mineral Trade in Southern Katanga », publié en septembre 2004. Le présent rapport est basé principalement sur des recherches sur le terrain menées par Global Witness au Katanga en novembre et décembre 2005. Global Witness Les chercheurs témoins ont interrogé un large éventail de personnes dans et autour de Lubumbashi, la capitale provinciale ; dans les zones minières de Likasi et Kolwezi ; à Kasumbalesa (poste frontière entre la RDC et la Zambie) ; dans la capitale congolaise Kinshasa ; et en Zambie, voisin du sud-est de la RDC, par lequel les minerais sont exportés. Les personnes interrogées comprenaient des mineurs, des intermédiaires connus sous le nom de négociants, des transporteurs, des représentants de sociétés minières et commerciales, des responsables du gouvernement et des forces de sécurité, des syndicalistes, des membres d'organisations non gouvernementales. Katanga en 2005, mais a noté un certain nombre d'évolutions inquiétantes concernant les grands contrats miniers conclus. Sous le gouvernement de transition de la RDC.

Ce rapport expose des inquiétudes concernant certains de ces contrats signés depuis 2004. Celles-ci concernent principalement les plaintes exprimées par les habitants du Katanga sur le caractère déséquilibré de ces contrats qui assurent des parts disproportionnées de bénéfices aux entreprises étrangères ou multinationales et un montant négligeable à l'Etat.

Les perceptions locales de déséquilibre et d'injustice ont été renforcées par le manque de transparence entourant ces contrats et l'absence de débat et de consultation publics. Cette situation a suscité un profond ressentiment au sein de la population du Katanga qui voit les profits potentiellement énormes de ces opérations minières quitter le pays, avec peu ou pas de changement dans leur niveau de vie. Le rapport souligne également l'implication d'acteurs politiques de haut niveau dans la négociation de ces contrats et dans le détournement des bénéfices du commerce des minerais au Katanga, le coeur du président Joseph Kabila.

La situation au Katanga a des implications bien au-delà de la province. Contrairement à d'autres régions du pays, la partie sud du Katanga, où se trouvent les mines de cuivre et de cobalt, n'a pas été le théâtre de violents combats pendant la guerre en RDC et est restée sous contrôle gouvernemental. Malgré cela, une corruption généralisée, des abus et des pratiques illicites ont persisté dans le secteur minier, et la relative stabilité de la région n'a apporté aucun des bénéfices attendus de la richesse naturelle.

Le Katanga devrait servir d'avertissement sévère pour l'avenir des zones minières dans les régions les moins stables de la RDC. Si le gouvernement n'a pas pu ou n'a pas voulu réformer la gestion des ressources naturelles dans une zone sur laquelle il a conservé un contrôle ferme, les chances d'instaurer de telles réformes dans les zones du pays frappées par un conflit pourraient être encore plus faibles. Le gouvernement congolais et les gouvernements donateurs devraient prendre des mesures rapides pour inverser cette situation afin d'éviter une nouvelle dérive vers le chaos.

Les élections historiques qui doivent avoir lieu en RDC en juillet 2006 représentent une opportunité unique pour une réforme fondamentale. Ce rapport contient des recommandations d'action qui devraient être des priorités pour le nouveau gouvernement. Si ces réformes sont engagées sans tarder, elles pourraient avoir des effets durables sur le développement du pays dans son ensemble et sur la revitalisation de son économie. Ils marqueraient également une étape importante pour mettre fin à des décennies de corruption et d'impunité dans le secteur minier et garantir que la population congolaise commence enfin, à bénéficier des richesses naturelles de son pays et des autres membres de la société civile. Des recherches plus approfondies ont été menées en Zambie et en Afrique du Sud en janvier et février 2006.

Ce rapport se concentre principalement sur le secteur minier artisanal. Le nombre exact de mineurs artisanaux au Katanga n'est pas connu - il n'existe pas de registres ou de statistiques précis - mais fin 2005, leur nombre était estimé à environ 150 000 ou plus.

Ce rapport documente l'exploitation impitoyable des mineurs artisanaux par le gouvernement et des responsables des forces de sécurité et des sociétés commerciales.

Aux niveaux local et provincial, les responsables de divers ministères, notamment du ministère des Mines, de la police, des douanes, des services de renseignement et des administrations locales, extorquent tous d'importantes sommes d'argent aux mineurs dans le cadre d'un système de corruption institutionnalisé.

L'association qui prétend représenter les mineurs artisanaux, les Exploitants miniers artisanaux du Katanga (EMAK), extorque également de l'argent aux mineurs au lieu de protéger leurs intérêts. Les négociants sont exploités financièrement par les sociétés commerciales à qui ils vendent les minerais et sont contraints d'accepter des prix qui ne correspondent pas à la valeur réelle des produits.

En plus de leur vulnérabilité financière, les mineurs artisanaux du Katanga travaillent dans des conditions difficiles, sans vêtements, équipements ou formation de protection. Des dizaines de mineurs meurent chaque année dans des accidents évitables, le plus souvent lorsqu'ils sont piégés par l'effondrement de puits de mine. Personne n'enquête ni n'assume la responsabilité de ces décès ou du bien-être des mineurs artisanaux. Pourtant, les mineurs continuent de prendre ces risques, car il existe très peu de sources alternatives de revenus pour eux.

