Togo: Un Vendredi tendu en perspective ?, L'Opposition maintient sa manifestation

Vers un Vendredi tendu au Togo ? C'est la grande question. Mais pour ce que l'on sait, la situation reste tendue autour de l'adoption d'une nouvelle constitution pour le Togo. Cette adoption orchestrée depuis le 25 Mars dernier par les députés de l'Assemblée nationale continue de faire des remous, obligeant le Chef de l'Etat togolais à décider de demander une deuxième lecture. Et pour une relecture, l'Assemblée nationale est partie en campagne de sensibilisation auprès des leaders communautaires, chefs traditionnels et groupes organisés. Ceci alors même que les opposants togolais ont cru devoir marcher durant trois jours les 11, 12 et 13 avril 2024, pour protester contre cette nouvelle constitution.

Sauf que cette manifestation à laquelle ont appelé l'ANC, les FDR, le PSR, l'ADDI, et le FCTD, est frappée d'une interdiction par le ministère de l'Administration territoriale. Le Colonel Hodabalo Awaté dans une note adressée aux organisateurs évoque le non-respect de la loi sur les manifestations publiques à savoir : non-respect du délai de 5 jours ouvrables avant la tenue de la manifestation, non-respect que les manifestations n'empruntent pas les voies nationales bitumées et des marchés, ...

Une interdiction qui a amené le président des FDR, Me Paul Dodji Apévon, l'un des organisateurs de ces trois jours de manifestation de protestation que les députés sont partis « vendre » aux populations, à faire une sortie chez nos confrères de Kanal Fm, le Mardi 09 Avril 2024, indiquant, « On fera tout pour que ces manifestations aient lieu, elles auront lieu. Nous ne partons pas avec l'idée d'affronter qui que ce soit. Mais nous sommes dans une République. Nous avons le droit même si eux, ils sont en train d'aller sensibiliser, nous qui ne sommes pas d'accord, nous avons le droit de dire notre non à travers des manifestations que nous organisons, c'est ça la République ».

Comme quoi, ils ne sont pas prêts à baisser aucunement les bras. Dans une lettre réponse au ministre, si les organisateurs cèdent à son interdiction pour la date du 11 Avril, ils maintiennent la manif pour les 12 et 13 Avril, qui d'après eux ne saurait être frappée par cette interdiction pour cause d'inobservation des 5 jours ouvrables. Et la mise en garde du ministre ne les fait pas reculer. Fabre et les autres ont repris l'itinéraire de la manifestation qui va désormais du Rond-Point Bè Gakpoto à l'Eglise des Assemblées de Dieu, en parcourant le Boulevard Malfakassa. Qu'adviendra-t-il finalement ?

On est en droit de se demander, dès lors de quoi sera faite la journée de ce Vendredi pour les Togolais. Est-ce que Lomé sera à nouveau en treillis ou aux couleurs des partis organisateurs de la marche ?

Pour rappel, outre les organisateurs, le CAR et le Mouvement Touche Pas à ma constitution, ont marqué leur adhésion à cette manifestation.