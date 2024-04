Afrique: Congo-Azerbaïdjan - Un protocole d'intention signé pour valoriser la biodiversité

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a signé le 4 avril à Bakou, en Azerbaïdjan, avec le ministre de l'Ecologie et des ressources naturelles de ce pays, Mukhtar Babayev, le protocole d'intention entre les deux gouvernements dans les domaines de l'environnement et du développement durable.

Le protocole conclu s'inscrit dans le prolongement de l'accord de coopération entre le gouvernement du Congo et celui de l'Azerbaïdjan visant à valoriser la biodiversité et le capital naturel pour la diversification ainsi que le développement économique. Il intervient dans le cadre de la mission d'Etat du président Denis Sassou N 'Guesso à Bakou, en Azerbaïdjan.

Ce protocole d'intention porte sur plusieurs axes de partenariat, notamment l'organisation d'un événement parallèle de très haut niveau à intégrer dans l'agenda de la COP29, co-présidé par le chef d'Etat congolais, Denis Sassou N 'Guesso, en sa qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo, et le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dont le pays assure la présidence de la COP29.

L'événement portera sur les trois bassins forestiers tropicaux et réunira les chefs d'Etat et de gouvernement des pays de ces trois grands bassins, le secrétaire général des Nations unies, le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, les pays partenaires et les bailleurs de fonds. Il portera également sur l'investissement au Congo dans le cadre de la compensation de carbone et le verdissement des espaces urbains, la gestion durable des déchets urbains et la fixation des sols...