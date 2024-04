Congo-Brazzaville: Projet « Kobikissa » - Des fonds d'investissement pour les formations sanitaires

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a présidé le 10 avril à Brazzaville la cérémonie de versement des fonds d'investissement à trois cent vingt-neuf formations sanitaires sur l'ensemble du territoire national.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'approche du financement ayant pour base la performance à travers le projet « Kobikissa » soutenu par la Banque mondiale. Il s'agit de pourvoir les comptes bancaires de 329 formations sanitaires dont 32 hôpitaux de référence, 163 centres de santé intégrés publics, 2 postes de santé, 39 centres de santé privés.

Ces fonds, a expliqué le ministre, vont permettre aux formations sanitaires de bien fonctionner et d'offrir à la population des soins et des services de santé de qualité. Cette initiative se justifie pleinement par la nécessité de rehausser le niveau du plateau technique du système sanitaire congolais. Elle est d'autant plus opportune qu'elle intervient dans un contexte de redynamisation des districts sanitaires en lien avec l'objectif du projet « Kobikissa » qui est « l'amélioration des soins et services de santé au couple mère-enfant et aux ménages les plus vulnérables ».

Plus de cinq milliards FCFA sont mobilisés pour ce projet. C'est pour cette raison que le ministre a longuement expliqué aux acteurs impliqués dans le projet les modalités d'utilisation de ces fonds pour déboucher sur des résultats satisfaisants. Il les a informés que des sanctions seront infligées aux mauvais gestionnaires conformément à la loi.

Prenant la parole à son tour, la représentante de la Banque mondiale, Louise Pierrette Mvono, a indiqué que « le Congo n'est pas à sa première expérience de l'approche de financement ayant pour base la performance. La série de projets de développement du secteur de la santé ainsi que le projet Lisungi, dans sa composante santé dédiée au département de la Likouala, ont largement utilisé cette approche. L'initiative que nous déployons aujourd'hui vise à renforcer ces programmes en s'appuyant sur les acquis et en intégrant les enseignements tirés au fil des années ».

Par ailleurs, elle a annoncé que « l'approche du financement ayant pour base la performance préfigure le mode opératoire de l'assurance maladie universelle au Congo », avant d'affirmer qu'on ne peut « bâtir un monde sans pauvreté sur une planète vivable sans garantir la bonne santé et le bien-être de tous. La Banque mondiale oeuvre aux côtés du gouvernement avec toutes les parties prenantes pour réaliser cet idéal au Congo ».