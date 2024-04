Congo-Brazzaville: Distinction - Gervais Tomadiatunga parmi les lauréats du prix Inspire ART

La remise des prix aux cinq lauréats de la première édition va se dérouler le 20 avril au Nitja, centre d'art contemporain, à Lillestrøm, en Norvège.

Initiative de Inspirational creative practice, le travail des artistes après la guerre et les conflits violents, Inspire est un projet de recherche qui étudie le rôle des artistes et des pratiques créatives dans et après ces conflits. Le projet, dont le prix est à sa première édition, est hébergé par l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo et lié à ce centre sur la culture et les conflits violents. Ce prix a été ouvert aux artistes du monde entier qui avaient été invités à postuler, à la suite d'un appel à candidatures.

Les cinq lauréats pour la première édition du prix Inspire art award sont Gervais Tomadiatunga, danseur de la République du Congo (basé en France); Zahrasadet Hakim, artiste visuelle d'Iran/Irak (basée en Suisse); Daria Pugachova, artiste de performance ukrainienne (basée en Ukraine) ; Zun May Oo, artiste visuel du Myanmar (basé en Thaïlande) et Eyoeal Kefyalew, photographe éthiopien (basé en Éthiopie).

Leurs oeuvres seront exposées entre le 20 avril et le 2 juin, au Nitja, centre d'art contemporain, à Lillestrøm, en Norvège.

Chorégraphe et danseur franco-congolais, Gervais Tomadiatunga a fait ses premières expériences de danse et de théâtre au ballet national et au théâtre national du Congo en 2004. Depuis, il a effectué des tournées en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Ancien enfant soldat, il s'engage dans la danse libre pour témoigner de son passé et donner de l'espoir pour l'avenir.

En 2017, Gervais Tumamana a créé la compagnie Danseincolore, basée dans le Maine-et-Loire (France) et à Brazzaville. Cette compagnie, indique-t-on, incarne une approche de la danse unique et percutante, et s'attache résolument à libérer ses danseurs des chaînes des styles conventionnels, plaçant ainsi l'expression artistique et la liberté́ au coeur du travail chorégraphique.

Gervais Tomadiatunga a notamment réalisé le spectacle « Réalités » en 2021, qui rassemble les réalités qu'il a rencontrées durant son parcours et « On va rien lâcher » en 2020, une performance solo exprimant la frustration et la souffrance d'être confiné pendant la pandémie du covid-19.

Sensibiliser l'opinion publique

Inspiré par ses expériences dans les deux Congo ainsi que par son entourage et son histoire, Gervais Tomadiatunga, explique-t-on, utilise la danse pour articuler la liberté ainsi que les expressions de la vie sociale et politique. Ses chorégraphies, fait-on savoir, s'inscrivent dans un processus d'action culturelle visant à sensibiliser l'opinion publique, à défendre les droits des personnes et à témoigner des histoires et des expériences de sa vie.

En 2008, il a été sélectionné par Florent Mahoukou pour participer au spectacle « Sur les marches ». En 2010, le spectacle remporte le premier prix de l'Afrique danse à Bamako, organisé par Culture France.

Tout en évoluant en tant que chorégraphe et danseur, Gervais Tomadiatunga, désireux d'exprimer la richesse de la culture congolaise et les réalités de sa vie, crée, en 2006, sa propre compagnie de danse "Tumamana", qui signifie "obéissance" en kikongo. L'un de ses spectacles en solo lui donne l'occasion de se produire en France, et il décide de s'y installer et continue à travailler avec sa compagnie.

Gervais Tomadiatunga est, entre autres, directeur de la biennale Tokomi à Brazzaville ainsi que fondateur de l'école de danse Koundi, au Congo.