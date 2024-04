Congo-Kinshasa: Pool Malebo stand-up comedy - Les dames reviennent à l'Atmosphère

Abelle Bowala, Fidèle Ntoogue, Rose Digital et Mvata vont assurer la première partie, le 12 avril, dans la mythique boîte du Pullman, accompagnées de leurs comparses masculins Emmanu Tara, Cerveau Magique et Hervé Mukendi qui leur succèderont sur la scène de cette seconde soirée de la saison 2024.

Déjà à l'affiche à la précédente soirée « Célébrons et honorons le talent des femmes », Abelle Bowala avait manqué au rendez-vous pour des raisons de santé. La fierté nationale a personnellement assuré Le Courrier de Kinshasa de sa présence le 12 avril. « Remise et d'attaque, je serai là. Il ne faut pas oublier que c'est une femme qui est aux commandes maintenant. Nous devons lui prêter main forte chacune à notre manière, moi je ne suis pas en reste », a-t-elle dit en référence à la récente nomination de la Première ministre, Ruth Suminwa Tuluka.

De son côté, le Pool Malebo stand-up comedy (PMSC) revient sur l'affaire justifiant en quelque sorte sa programmation de la sorte : « Qui va encore oser négliger les dames ? Nous avons une femme comme Première ministre, nous ne ferons plus rien sans une femme ». Et de renchérir : « Si vous n'avez jamais expérimenté la galanterie, le Pool Malebo stand-up comedy va vous la faire vivre ». Devrait-on attendre pareille démonstration des trois messieurs à l'affiche ? Emmanu Tara, Cerveau Magique et Hervé Mukendi sont les trois humoristes annoncées à cette seconde soirée de la nouvelle saison.

%

Rappelons que l'Atmosphère avait déjà servi de cadre au premier PMSC de la saison 2024 tenue le 8 mars dernier. Le public venu assister à la soirée « Célébrons et honorons le talent des femmes » avait reçu une dose d'humour délicatement servie par Rose Digital, Salma officiel, Fidèle Ntoogue et M'vata qu'il découvrait à l'occasion. La soirée avait également été arrosée par l'humoriste lushois Benjamin Kahitare, le MC avec la complicité de Chris Kasa, son homologue kinois. Etaient également de la partie Cerveau Magique qui refait de nouveau la traversée du fleuve pour ce vendredi et Mordecai'k. L'affiche générale de la soirée précédente n'a pas contredit l'affirmation de Dauphin Zangani.

En effet, le coordonnateur de PMSC n'a de cesse de clamer que l'événement qui met en lumière les talents des deux Congo est « un rendez-vous incontournable de l'humour et du divertissement ». Et l'Open-Mic qui a fait effet la fois précédente fait désormais partie du programme. Dès lors, a-t-il avisé, « nos spectacles débuteront désormais avec une scène ouverte au public, qui sait si la prochaine star de l'humour sera détectée ... ». Quitte à tenter leur chance, Kinois et Brazzavillois sont conviés à prendre au sérieux le rendez-vous de ce 12 avril. La soirée débutera à partir de 18heures.