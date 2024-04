Angola: Les travaux au parc scientifique et technologique de Luanda achevés à 45%

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a visité mardi les travaux de construction du parc scientifique et technologique de Luanda, après avoir été informé que son exécution physique et financière est supérieure à 45 pour cent.

Le Chef de l'État, accompagné de plusieurs assistants et représentants des entreprises de construction et d'inspection, a visité les zones où sera implanté le futur parc.

Selon les explications de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria Bragança Sambo, le projet est évalué à environ 35,9 millions de dollars et sa construction a commencé en février de l'année dernière, et son achèvement est prévu pour le deuxième semestre 2025.

La responsable a ajouté que le parc disposera essentiellement d'espaces pour l'incubation d'entreprises, la formation, la recherche scientifique, les conférences, les bureaux, les réunions, l'impression, la copie, la reliure et les premiers secours, ainsi que des espaces verts et un parking.

Elle a ajouté que le parc a une orientation multisectorielle et devrait contribuer à améliorer l'écosystème de la recherche scientifique du pays, au développement et à l'innovation, ainsi qu'à la diversification et à la croissance socio-économique du pays.

La gouvernante a expliqué que le parc fait partie du Projet de développement scientifique et technologique (PDVT) et prévoit de soutenir l'installation de laboratoires dans 18 écoles secondaires, la formation de plus d'une centaine d'enseignants et 54 méthodologistes, ainsi que la propriété intellectuelle et la gestion des données scientifiques.

Elle a ajouté que le PDVT envisage également de garantir près de 150 bourses de troisième cycle au Portugal et au Brésil et à 850 jeunes filles du secondaire et de parrainer 40 projets de recherche scientifique.