Angola: Mise en relief de l'importance de la formation des pompiers

Viana — La formation et la préparation au combat sont essentielles pour le développement des capacités requises dans les opérations de prévention et de sauvetage de vies et de biens, a déclaré mercredi, à Luanda, le secrétaire d'État chargé de l'Assurance technique, Carlos Albino.

Intervenant à l'ouverture de l'année d'instruction et de préparation combative 2024/25, du Service national de protection civile et sapeur-pompier (SPCB), le gouvernant a ajouté que la formation et la préparation doivent être axées sur les composantes physiques, techniques et organisationnelles.

« L'investissement dans la formation et la qualification techniques et professionnelles doit continuer à mériter une attention particulière de la part du SPCB, avec le soutien du ministère de l'Intérieur », a déclaré le responsable.