Angola: Le pays compte désormais sur un guide de développement de handball jusqu'en 2030

Luanda — Un Guide Stratégique pour le Développement du Handball National jusqu'en 2030 a été publié mardi, à la Galerie des Sports, à Luanda, par la Fédération Angolaise de ce sport.

L'ouvrage, de 181 pages et tiré à 500 exemplaires, a été présenté par le vice-président de la fédération, Domingos Nascimento, devant des agents sportifs, des journalistes et le grand public.

La publication a une perspective temporelle de sept ans et repose sur six piliers structurants, dans une approche globale et durable qui consolidera la position de l'Angola en tant que puissance du handball en Afrique et dans le monde.

Les six piliers du plan stratégique sont : le handball dans les collectivités, le handball à l'école, le handball dans les clubs et académies, les moyens d'accompagnement et de développement du handball, la formation des agents sportifs et les variantes du handball.

Ces piliers seront régis par 26 objectifs stratégiques, qui s'expriment dans leurs 48 axes de mise en oeuvre, guidés par 114 objectifs opérationnels, incarnés dans 187 mesures.

Les actions seront développées sur les sept années recommandées.

Les piliers du plan stratégique fournissent la base conceptuelle et ses principes directeurs, définissant les domaines clés et les valeurs qui doivent guider toutes les décisions.

Selon Domingos Nascimento, la fédération organisera des conférences dans d'autres provinces, pour diffuser le manuel de développement jusqu'en 2030.

Le Plan National de Développement Stratégique de Handball, propriété de la Fédération Angolaise de Handball, a été coordonné par José Amaral Júnior et rédigé par Ana Cristina Pereira et Silva Candembo.