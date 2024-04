Angola: APANG encourage des partenariats public-privés dans le secteur portuaire du pays

Soyo (Angola) — Le financement des infrastructures portuaires du pays, à travers des partenariats public-privés, a été défendu mardi, dans la ville de Soyo, province de Zaire, par le président de l'Association des Ports d'Angola (APANG), Manuel Nazareth Neto.

S'exprimant à l'ouverture de la Vème Table Ronde de cette organisation créée en janvier 2015, Manuel Neto a entrevu les avantages d'adopter ce modèle, du point de vue de l'efficacité des entreprises portuaires et du partage des coûts et des risques de financement.

Il a indiqué que le cabotage national joue un rôle fondamental pour rendre le secteur des transports plus durable, catalyseur du tissu économique, de la compétitivité des entreprises, de la mobilité des citoyens et de l'intégration régionale.

Dans ce contexte, il a évoqué le succès obtenu par le Cabotage Nord, qui couvre les routes Luanda/Soyo/Cabinda et vice versa, depuis l'opérationnalisation du terminal de passagers et de marchandises de Soyo, en avril 2022, et l'entrée en opération du Terminal maritime des passagers de Cabinda.

Il a appelé à ouvrir les fenêtres pour la relance du Cabotage Sud, considérant que dans le passé, il était l'une des plus robustes du pays et qu'il contribuait à l'économie angolaise.

Le président de l'APANG a affirmé que cet objectif dépend de trois facteurs fondamentaux, notamment l'infrastructure portuaire existante, les navires de transport et les volumes de marchandises disponibles dans la région sud.

%

Il a indiqué que l'expansion du cabotage dans la région sud sera précédée d'une étude de faisabilité réalisée par l'opérateur Secil Marítima.

D'autre part, il a jugé essentiel de développer efficacement un réseau de transport intermodal de passagers et de marchandises dans le pays, en respectant strictement les conventions, lois et normes qui régissent les activités maritimes et portuaires.

La 5ème Table Ronde, qui compte sur la participation d'experts des secteurs maritime et portuaire du pays, se déroule sous le thème « Le cabotage national et son impact sur l'économie » et débat de divers sujets liés au cadre réglementaire du cabotage national, du cabotage Nord, situation actuelle et perspectives.

L'événement se poursuit jeudi et vendredi, dans la ville de Cabinda, avec l'approche sur le Cabotage Sud.

Le cabotage s'entend comme le transport de marchandises ou de passagers entre deux ports ou lieux d'un même pays.