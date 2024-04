Congo-Kinshasa: Fin du Ramadan - Les communautés islamiques de la RDC appellent à la paix dans l'Est

Les musulmans de la RDC ont été exhortés à la paix, ce mercredi 10 avril, jour de clôture du Ramadan après un mois de jeûne.

A cette occasion, le responsable provincial de la communauté islamique en Ituri, Cheik Shukrani Byarufu a demandé aux miliciens des différents groupes armés locaux de mettre fin à la violence contre leurs propres frères.

Il les invite à privilégier le dialogue pour la promotion de la paix, de la cohabitation pacifique et du développement de cette province.

« Nous nous sommes des Ituriens, fiers de l'être d'ailleurs, ça c'est notre Ituri, nous sommes des frères. S'entretuer, ça ne peut pas aider à quelque chose. La violence ne fait qu'engendrer la violence. On a déjà beaucoup tué, verser beaucoup de sang. Maintenant, c'est le moment de se réconcilier et développer notre Ituri », a déclaré Cheik Shukrani Byarufu, en marge de la prière de l'Aid el-fitr.

Il a dénoncé l'existence des tireurs des ficelles dans les violences qui endeuillent la province de l'Ituri.

« Apparemment, il y a des mains noires derrière ça. Mais ça ne nous aide pas. Cette main noire est en train de nous pousser à nous entretuer pour qu'elle puisse en profiter derrière notre dos. Essayons de nous ressaisir et d'être ensemble. Regardons les causes profondes qui nous poussent à nous entretuer et puis cherchons la solution. Nous sommes des frères, il n'y a pas de problèmes entre nous les Ituriens », a conclu le responsable provincial de la communauté islamique en Ituri.

Appel aux jeunes à se désolidariser des groupes armés

« Le retour de la paix sera effectif par la prise de conscience de la jeunesse à se désolidariser des antivaleurs pour oeuvrer uniquement pour la paix ! », a lancé le vice-président de la région islamique de Beni (Nord-Kivu) en charge du culte, Cheik Fadhil Abdou Razak Amin.

Il a délivré ce message à l'occasion de la clôture du mois de ramadan. Cheik Fadhil Abdou Razak Amin s'adressait ainsi aux fidèles musulmans au cours d'une prière tenue au stade du 15 octobre à Beni. Il a appelé les jeunes à se désolidariser des groupes armés pour favoriser le retour de la paix dans la région.

« Nous demandons à notre jeunesse, les musulmans et non musulmans de comprendre que si nous ne nous mettons pas debout et nous unir avec notre Gouvernement, cette paix tant recherchée nous ne l'aurons pas. Nous appelons la jeunesse à se mettre debout, à se désolidariser de tous les groupes rebelles qui n'ont pas la bénédiction du Gouvernement », a-t-il dit.

Le vice-président de la région islamique de Beni a aussi exhorté les jeunes surtout musulmans, combattants des groupes armés à quitter ces mouvements :

« Que nos jeunes quittent la brousse. Parce que les FARDC attendent les jeunes pour servir la patrie, la police attend les jeunes pour servir la nation. Le coran est contre le terrorisme et reconnait le Gouvernement en place ».

Cheik Fadhil Abdou Razak Amin espère que « ce jour de paix, célébré aujourd'hui, puisse s'épanouir sur toute l'étendue de la RDC et cela pour toujours. Que chacun se réveille dans la paix, qu'il s'endorme dans la paix ».

Et d'ajouter : « Mais cette paix nous ne l'aurons pas tant que nous jeunes n'en prenons pas conscience ».

Les musulmans clôturent ce 10 avril le ramadan qui est le neuvième mois du calendrier islamique. Un mois sacré pendant lequel ils observent le jeûne (saoum) du lever au coucher du soleil afin de se purifier et se rapprocher de Dieu.