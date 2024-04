Maroc: Colloque inaugural à Rabat de la 8ème Semaine de la langue espagnole au pays

Rabat — L'Institut Cervantes de Rabat et l'ambassade du Mexique au Maroc organisent mardi un colloque sous le thème "Vindictas, aportaciones a un canon distinto" (Vindictes, contributions à un canon différent).

Cette activité, qui s'inscrit dans le cadre de la 8ème Semaine de la langue espagnole au Maroc, organisée par les ambassades des pays hispanophones accréditées au Royaume, sera marquée par la participation de trois écrivaines, à savoir : Oumama Aouad Lahrech (Maroc), Daniela Tarazona Velutini (Mexique) et Aroa Moreno (Espagne), indique l'Institut Cervantes dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, les trois écrivaines débattront autour du canon littéraire à l'occasion de la publication par l'Universidad Nacional Autónoma de México des nouvelles "Vindictas".

Sur la base d'une révision du canon littéraire hispano-américain du XXe siècle, "Vindictas" vise à revendiquer le travail des femmes qui ont été injustement ignorées ou oubliées dans le domaine de la littérature en langue espagnole et dont les oeuvres n'ont pas été éditées depuis une vingtaine d'années pour de nombreuses raisons, dont la censure et la discrimination liée au genre, précise la même source.

"Le colloque se déroulera en langue espagnole avec une traduction simultanée vers le français, à partir de 17h30 au siège du centre Cervantes à Rabat", poursuit le communiqué.

L'écrivaine, l'intellectuelle et la diplomate marocaine Oumama Aouad Lahrech est considérée comme étant l'une des figures les plus représentatives de l'hispanisme au Maroc.

Elle a occupé de nombreux postes et reçu plusieurs titres honorifiques et médailles d'honneur. Parmi ses nombreuses fonctions, elle a été fondatrice et directrice de l'Institut des études hispano-lusophones et du Festival international des andalousies atlantiques.

Daniela Tarazona est une écrivaine mexicaine lauréate du prix Sor Juana Inés de la Cruz du Festival international du livre de Guadalajara 2022 pour son dernier roman. Elle a été sous-directrice de la Direction de la littérature et de la promotion de la lecture de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et rédactrice en chef du supplément de livres "Hoja por hoja".

Elle a collaboré avec les revues "Letras Libres", "Luvina", "Crítica" et "Renacimiento", ainsi qu'avec les suppléments hebdomadaires "Laberinto de Milenio Diario" et "El Ángel de Reforma". Son oeuvre a été traduite dans plusieurs langues.

Aroa Moreno Durán est écrivaine et journaliste espagnole spécialisée en information internationale. Elle a publié deux romans, plusieurs recueils de poésie et les biographies "Frida Kahlo : viva la vida" et "Federico García Lorca : la valiente alegría".